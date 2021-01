Gardez vos objets du quotidien plus propre que jamais avec ces lingettes nettoyantes

La compagnie iCloth propose des lingettes imbibées d’alcool isopropylique 70% que l’on traine avec soi pour nettoyer nos appareils et objets du quotidien comme notre téléphone, tablette, ordinateur portable, nos lunettes ou encore des surfaces comme les poignées de porte.

C’est certain qu’avec l’arrivée de la pandémie, les produits pour nettoyer et désinfecter ont connu un essor important : pellicule pour écran de cellulaire, station désinfectante, etc.

En revanche, quand on y pense, covid-19 ou pas, s’il y a bien quelque chose de sale, c’est bien notre téléphone ou nos lunettes puisqu’on les touche toute la journée.

L’avantage avec un produit comme ce qu’offre iCloth, c’est qu’on peut les trainer avec nous et les utiliser tout au long de la journée.

Les lingettes sont emballées séparément pour être stériles et humides lors de l’utilisation.

Une concentration d’alcool recommandée par le CDC

Chacune des lingettes iCloth possède un taux de 70% d’alcool isopropylique et 30% d’eau purifiée. C’est d’ailleurs ce que recommandent les CDC, les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies des États-Unis, pour les surfaces non poreuses comme notre cellulaire.

Le produit ne contient aucun alcool éthylique ou ammoniac qui pourraient endommager nos choses, et le tissu est spécialement conçu pour ne pas grafigner le verre ou les écrans.

On achète la marque iCloth sur internet en paquet de plusieurs lingettes emballées individuellement, et on a le choix de plusieurs grandeurs de tissu.

Même si ça fait beaucoup d’emballage, ça permet surtout de ne pas compromettre les agents désinfectants en plus de conserver une humidité optimale.

Pour nos appareils électroniques plus sensibles ou pour des lunettes qui auraient un revêtement spécial, c’est aussi possible de se procurer la version premium qui est 100% faite à base d’eau.

Les prix varient entre 13$ et 30$ selon le nombre d’unités que l’on retrouve dans une boîte. À ce prix-là, on serait fou de s’en passer!

En savoir plus et acheter les lingettes iCloth à base d’alcool sur amazon.ca

En savoir plus et acheter les lingettes iCloth à base d’eau sur amazon.ca

