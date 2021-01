Organisez vos événements virtuels avec l’aide de l’entreprise québécoise EVMO

L’entreprise québécoise d’événementiel EVMO- Les Événements Mondains souhaite nous rendre la vie plus facile quand vient le temps d’organiser un événement virtuel en ligne. Que ce soit pour un congrès, un événement corporatif, une conférence ou un party, EVMO a les ressources pour rendre le tout mémorable.

Plusieurs industries ont été affectées par la crise de la Covid-19 et l’événementiel en fait certainement parti.

Avec les rassemblements interdits, on s’est plus que jamais retrouvé à devoir faire des rencontres virtuelles via des Zoom et Teams de ce monde.

Seulement, ces plateformes de vidéoconférences n’offrent pas un visuel adapté pour de l’événementiel.

C’est dans cette optique que l’entreprise québécoise EVMO- Les Événements Mondains a cherché la solution pour nous faciliter la tâche pour l’organisation de nos événements virtuels en ligne.

Les services offerts par la plateforme d’EVMO

EVMO est une entreprise dirigée par André Auger que l’on connait notamment comme ancien animateur radio avant de devenir organisateur d’événements, animateur/maitre de cérémonie, conférencier, enseignant en organisation d’événements et organisateur du Dîner en Blanc de Québec depuis 10 ans.

Covid-19 oblige, il a adapté l’entreprise pour le monde virtuel alors que les plateformes de vidéoconférences limitent les interactions entre les participants. Surtout en gros groupe.

C’est sans compter que lorsque la crise sera enfin finie, le télétravail risque de rester et que l’on voit de plus en plus d’entreprises avec des bureaux répartis un peu partout au Québec, au Canada, voir dans le monde. Bref, pas évident réunir tout ce beau monde pour un événement.

Avec son équipe il s’est penché sur une régie vidéo qui permet à EVMO d’offrir une solution dynamique pour l’organisation d’événements virtuels.

La plateforme nommée Ma Régie vidéo permet notamment de:

Présenter dans une même image le logo de l’événement, de l’entreprise ou des commanditaires

Diffuser un PowerPoint tout en ne perdant pas de vue l’animateur

Faire des remises de prix

Organiser des jeux ou des quiz avec un système de vote à distance

Des outils pour tous les types d’événements

Tous ces services peuvent être mis à profit pour tous les types d’événements, que ce soit:

Un congrès

Un colloque

Un webinaire

Une formation

Une conférence

Une assemblée générale

Un party

Un événement corporatif

Une activité de team building

Des animations pour divertir les participants

EVMO peut également nous suggérer des animations pour dynamiser nos présentations et nos événements.

On peut ainsi avoir comme service d’animation:

Un maitre de cérémonie

Des numéros d’humour

Des numéros de magie interactive

Un DJ

Des musiciens

Un mixologue pour la confection de cocktails

Bref, autant d’outils qui nous permettent de rendre notre événement virtuel vraiment spécial et mémorable pour nos participants.

En savoir plus sur les services virtuels d’Événement Mondains