Ce nouveau support pour voiture de Belkin est fait spécialement pour les iPhone 12

Le fabricant de matériel informatique Belkin présente son plus récent support de téléphone pour voiture PRO, spécialement conçu pour les iPhone 12 et leur technologie de recharge sans fil via un aimant MagSafe.

Si la décision de remplacer la méthode de recharge classique par la technologie aimantée MagSafe n’a pas fait l’unanimité chez les fervents amateurs des produits de la pomme, elle aura au moins permis de mettre sur le marché des nouveaux produits magnétiques.

On retrouve désormais différents accessoires en vente sur le site d’Apple, différents chargeurs sans fil, étuis et portefeuilles, et plus récemment, le support de téléphone pour la voiture de Belkin.

Le nouveau support pour voiture PRO de Belkin est spécialement conçu pour la technologie MagSafe des iPhone 12.

Simplement déposer son téléphone et prendre la route

Si le support pour voiture PRO de Belkin s’accroche avec une attache en caoutchouc à la bouche d’aération de notre véhicule, sa vraie particularité, c’est sa compatibilité avec le MagSafe des plus récents iPhone.

En gros, ça fait qu’on n’a plus besoin de mettre quelconque effort pour faire tenir son iPhone sur le support parce que celui-ci se colle directement dessus grâce au système d’aimants.

Belkin vante la solidité de la fixation de son support pour voiture avec raison. Que le téléphone soit en mode portrait ou paysage, tourné vers le conducteur ou le passager ou même incliné, il ne bouge pas!

Par contre, vu l’état de certaines de nos routes québécoises, l’installation a tendance à vibrer un peu selon le type d’asphalte ou si on roule malencontreusement dans un nid de poule.

Une attention spéciale a été portée au design du support pour qu’on puisse passer notre fil de recharge alentour de celui-ci de façon à ce qu’on l’aille toujours à la portée de la main et qu’on ne manque pas de batterie pendant notre trajet.

On achète le support pour voiture PRO de Belkin exclusivement chez Apple, en magasin ou en ligne, pour une cinquantaine de dollars.

C’est un peu plus cher que d’autres supports génériques qu’on pourrait trouver sur internet, quoique celui-ci, en plus d’être spécialement conçu pour la plus récente génération d’iPhone, est particulièrement résistant.

En savoir plus et acheter le support pour voiture PRO de Belkin

