Ce service de courriels protège nos emails en cryptant nos messages

Le service de courriel ProtonMail nous permet de sécuriser le contenu de nos conversations en les cryptant. Parfait pour partager des informations sensibles qu’on ne veut pas voir tomber entre de mauvaises mains.

Les dangers sur le web se multiplient avec les virus et autres programmes malveillants. Seulement, d’un autre côté on est de plus en plus appelé à utiliser les nouvelles technologies dans nos vies quotidiennes pour mille et un contextes.

Les courriels peuvent être des cibles de choix pour des pirates informatiques, puisqu’ils peuvent contenir des informations personnelles ou des dossiers sensibles. Pensons dans un contexte de travail par exemple où des contrats peuvent se promener à gauche et à droite et où des informations bancaires peuvent s’y glisser.

Dans le but de protéger, les informations circulent dans nos courriels, on peut envisager utiliser un service de cryptage comme l’offre ProtonMail.

ProtonMail crypte les courriels pour en protéger le contenu.

Cryptez vos messages et exigez un mot de passe pour les ouvrir

Certes, les choix de service de courriels sont nombreux, Gmail, Yahoo, Outlook et j’en passe. Si Gmail offre depuis quelque temps des fonctions de sécurité plus accrue comme l’autodestruction automatique, ces services ne cryptent pas les courriels comme ProtonMail le fait.

Qu’est-ce qu’on entend par crypter? C’est l’idée de chiffrer, ou coder selon le terme qu’on préfère, le contenu du message. Ainsi si quelqu’un devait intercepter notre courriel, il ne verrait qu’une grosse série de codes plutôt que le contenu de notre message ce qui augmente la confidentialité.

Basé en Suisse à Zurich, ProtonMail va donc nous permettre d’envoyer des courriels de façon bien plus sécuritaire qu’avec un service de courriel grand public.

Cependant, pour que ce service de cryptage soit fluide il est préférable que l’on envoie nos messages à quelqu’un qui a aussi un compte auprès de ProtonMail. Si ce n’est pas le cas et que l’on envoie par exemple un courriel à un collègue qui a un courriel Gmail, celui-ci devra entrer le mot de passe que nous avons mis en place dans le courriel pour pouvoir l’ouvrir.

Par ailleurs, tout comme Gmail, il est possible d’activer la fonction d’autodestruction après un certain délai de temps. Si par exemple on dit qu’après 4h le courriel doit s’autodétruire, bien dans 4h le courriel n’existera plus.

L’interface de ProtonMail ressemble à celle de n’importe quel autre service de courriels.

Le service de ProtonMail, disponible en français soit dit en passant, est offert en deux versions. Une gratuite, l’autre payante.

Avec la version gratuite de ProtonMail, on a accès à des fonctionnalités limitées. Le cryptage des messages est bel et bien présent, mais seulement entre comptes ProtonMail. Nous aurons également une limite de stockage de 500 Mo ainsi qu’une limite de 150 courriels par jour.

À moins que vous soyez du genre à envoyer vraiment beaucoup de courriels, on s’entend que 150 c’est bien assez. Par contre, l’espace de stockage limité nous demandera d’y faire un ménage régulier.

La version payante à 4€ par mois quant à elle nous offre 5Go d’espace de stockage, la possibilité d’envoyer 1000 courriels par jour et d’envoyer des versions cryptées pour des services extérieurs tels que Gmail, Outlook et autres.

Enfin les entrepreneurs que ça intéresse, on peut également opter pour l’option à 6,25€ par mois qui elle nous permet d’utiliser son propre nom de domaine. Donc par exemple une adresse @francoischarron.com ou au nom de son entreprise.

L’entreprise Suisse offre également un service de VPN du nom de ProtonVPN pour ceux qui désirent sécuriser leur connexion internet.

Bref, il s’agit-là d’une belle option si vous vous souciez vraiment beaucoup des informations dans vos courriels et si vous souhaitez augmenter la sécurité de ceux-ci.

