Pourquoi l’iPhone 12 et les pacemakers ne font pas bon ménage

C’est l’une des principales nouveautés des iPhone 12 d’Apple, le fameux MagSafe. Cet anneau magnétique à l’endos du téléphone permet non seulement la recharge sans fil, mais aussi d’y attacher des accessoires comme le portefeuille d’Apple.

Seulement voilà, cet anneau magnétique peut causer d’importants problèmes pour les personnes qui ont un pacemaker.

Selon un texte publié par le Heart Rythm Journal, le champ magnétique du MagSafe peut altérer le fonctionnement d’un stimulateur cardiaque.

Ces derniers ont fait des tests avec des personnes munies d’un pacemaker et le simple fait d’amener un iPhone 12 au-dessus de la poitrine gauche causait le dysfonctionnement du pacemaker.

Ceci concernerait donc tous les iPhone 12 de la gamme, soit l’iPhone 12, 12 mini, 12 Pro et 12 Pro Max.

Le texte du Heart Rhythm Journal a poussé Apple à réagir face à la situation. Ces derniers ont publié une mise en garde tout en minimisant les risques.

L’iPhone contient des aimants ainsi que des composants et des radios qui émettent des champs électromagnétiques. Tous les accessoires MagSafe (chacun vendu séparément) contiennent également des aimants et le chargeur MagSafe et le chargeur MagSafe Duo contiennent des radios. Ces aimants et champs électromagnétiques peuvent interférer avec les appareils médicaux.

Bien que tous les modèles d’iPhone 12 contiennent plus d’aimants que les modèles d’iPhone précédents, on ne s’attend pas à ce qu’ils posent un plus grand risque d’interférences magnétiques avec les appareils médicaux que les modèles d’iPhone précédents.

Les dispositifs médicaux tels que les stimulateurs cardiaques implantés et les défibrillateurs peuvent contenir des capteurs qui réagissent aux aimants et aux radios lorsqu’ils sont en contact étroit. Pour éviter toute interaction potentielle avec ces appareils, gardez votre iPhone et les accessoires MagSafe à une distance sûre de votre appareil (à plus de 6 pouces / 15 cm de distance ou à plus de 12 pouces / 30 cm en cas de chargement sans fil). Mais consultez votre médecin et le fabricant de votre appareil pour des directives spécifiques.

Consultez votre médecin et le fabricant de votre appareil médical pour obtenir des informations spécifiques à votre appareil médical et si vous devez maintenir une distance de séparation sûre entre votre appareil médical et votre iPhone ou tout accessoire MagSafe. Les fabricants fournissent souvent des recommandations sur l’utilisation en toute sécurité de leurs appareils autour de produits sans fil ou magnétiques pour éviter d’éventuelles interférences. Si vous pensez que l’iPhone ou l’un des accessoires MagSafe interfère avec votre appareil médical, cessez d’utiliser votre iPhone ou les accessoires MagSafe.