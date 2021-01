Voici comment bloquer l’installation d’applications non vérifiées sur Windows 10

Réduisez les risques d’infections ou l’installation de programmes indésirables sur votre ordinateur muni de Windows 10. Une fonction du système d’exploitation permet de bloquer l’installation d’applications non vérifiées par le Microsoft Store.

Vous avez des logiciels, programmes ou applications sur votre ordinateur dont vous n’avez aucune idée la provenance ou ce qu’ils font?

À force de naviguer sur le web et de cliquer à gauche et à droite, il se peut que l’on installe par mégarde des applications qu’on oublie ensuite sur notre ordinateur.

Ceux-ci prennent de l’espace et on ne s’en rend compte par exemple que lorsqu’on fait le ménage de notre ordinateur.

Il existe une fonction sur Windows 10 pour éviter ce genre de situation. En effet, on peut empêcher l’installation d’applications si celles-ci ne sont pas présentes dans le Microsoft Store.

Un moyen rapide de protéger notre ordinateur, mais qui n’est pas non plus sans un petit inconvénient.

Étapes pour installer que des applications vérifiées par le Microsoft Store

À l’image d’Apple avec son App Store sur Mac, iPhone et iPad, ou du Chrome Store et Play Store pour les Chromebook et appareils Android, Microsoft aussi a son magasin d’applications pour Windows.

Le Microsoft Store permet d’installer des applications certifiées et vérifiées par Microsoft et qui ne causeront donc logiquement pas de soucis sur notre ordinateur.

On peut ainsi activer une fonction sur notre ordinateur qui nous permet d’installer que des applications présentes dans ce magasin.

Pour activer le filtre lors du téléchargement d’application sur un ordinateur muni de Windows 10, il faut:

Cliquer sur le menu Démarrer (logo de Microsoft) Aller dans les Paramètres (icône d’engrenage) Sélectionner l’option: Applications Dans le haut, choisir d’où obtenir les applications Choisir l’option: Microsoft Store seulement

Voici comment activer le filtre de téléchargement d’applications certifiées par le Microsoft Store sur Windows 10.

Une fonction qui peut être un peu embêtante

Dans les paramètres des applications sur Windows 10 on peut activer le filtre pour y télécharger des applications vérifiées par le Microsoft Store seulement. On peut également choisir de les télécharger de n’importe où, mais aussi de nous aviser si celle-ci est présente ou non dans le Microsoft Store.

Cette fonction peut limiter des dangers potentiels, alors qu’elle nous permet de ne pas télécharger de fausses versions d’une application populaire.

Seulement, ce filtre peut être aussi un peu embêtant.

Pourquoi?

Parce que le Microsoft Store n’est pas un magasin d’applications aussi large que d’autres. Certains logiciels ou applications légitimes peuvent ne pas s’y retrouver de sorte que notre téléchargement sera bloqué par le filtre.

Il faut alors le désactiver le temps de télécharger le programme que l’on veut.

N’empêche, ce petit irritant demeure mineur comparativement aux bénéfices qu’il peut apporter en empêchant l’installation d’applications non voulues.

