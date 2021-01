Cette application pour PC et Mac retire les sons ambiants de nos appels vidéo

L’application Krisp pour ordinateurs Windows et Mac permet de retirer les bruits ambiants lors de nos appels vidéo. De quoi rendre nos réunions plus plaisantes sur Zoom, Skype, Webex, Hangouts, Teams et d’autres plateformes de visioconférence.

La Covid-19 en a forcé plus d’un à adopter le télétravail. Et qui dit télétravail dit téléconférence sur des plateformes de visioconférence.

Seulement, on a tous vécu la situation de faire un appel dans un environnement bruyant. Que ce soit des travaux à côté de notre maison, nos enfants qui jouent et courent partout ou bien notre chien qui aboie sans arrêt.

Ça énerve nos interlocuteurs et on se retrouve à devoir se mettre en sourdine. Inévitablement quand on veut parler on oublie qu’on est sûr mute… Bref, ça devient un petit calvaire.

Comme pour tout problème, il y a une solution et l’application Krisp pour PC et Mac s’avère fort utile dans ces situations.

Faites-vous entendre de façon claire lors de vos appels

Krisp est une application gratuite avec une version payante pour ordinateurs PC et Mac. Elle permet d’atténuer considérablement les bruits ambiants lors d’un appel vidéo.

C’est grâce à l’intelligence artificielle que l’application est en mesure de filtrer les bruits ambiants et de se concentrer uniquement sur notre voix.

Le résultat n’est pas 100% parfait, alors qu’il peut arriver qu’on perçoive légèrement un bruit ambiant, mais l’application fait sans contredit une énorme différence.

Nous avons fait l’essai lors d’un appel avec de la musique en arrière-plan ainsi qu’une vidéo de chien qui aboie et il nous arrivait seulement par moment d’entendre très légèrement le chien de façon très étouffé.

On peut utiliser Krisp dans toutes les applications populaires de visioconférence telles que:

Zoom

Slack

Skype

Hangouts

Teams

Webex

L’application Krisp peut être utilisée avec toutes les grandes plateformes d’appels vidéo.

Il suffit d’aller dans les paramètres audios de notre service de visioconférence pour y paramétrer Krisp comme étant notre micro et nos haut-parleurs.

Ensuite, on active sur Krisp la fonction pour retirer les bruits ambiants et on peut enfin lancer notre appel sans importunité nos interlocuteurs.

Krisp est une application que l’on peut utiliser gratuitement, mais nous sommes limités à 120 minutes d’appels par semaine.

Pour utiliser de façon illimitée l’application Krisp, il faut souscrire à un abonnement annuel ou mensuel. L’abonnement mensuel est 8$ US par mois, alors que l’annuel est à 60$ US ce qui revient à 5$ US par mois.

En savoir plus sur l’application Krisp

Trousse techno: 15 trucs pour être le plus efficace possible en télétravail

Cette chronique contient des liens d’affiliations. Apprenez-en plus.