Le moteur de cette souffleuse électrique va certainement vous impressionner

La fameuse compagnie Snow Joe propose différents types de souffleuses dont le modèle SJ623E, un chasse-neige électrique au moteur de 15 ampères qui peut déplacer pas moins que 720 livres de neige par minute.

Avec des hivers comme on les connait au Québec, mieux vaut s’équiper d’une machine puissante et efficace qui peut rapidement déplacer assez de neige pour qu’on n’ait pas à pelleter pendant des heures.

L’un des avantages du métier, c’est que je dois tester des gadgets pour mieux pouvoir en parler. J’ai été agréablement surpris par le rapport qualité/prix de la Snow Joe SJ623E, plus puissante d’ailleurs que le modèle SJ619E que j’ai précédemment essayé.

15 ampères et des lames d’acier

La souffleuse Snow Joe SJ619E est électrique et possède un puissant moteur de 15 ampères. Mine de rien, c’est pas mal le maximum d’intensité qu’on peut retrouver sur le marché, et ça lui permet de casser une belle quantité de neige.

Contrairement à d’autres modèles moins chers, les lames de la SJ619E sont en acier, ce qui permet de couper jusqu’à 10 pouces de profondeur à chaque passage de la machine.

En plus, puisque la machine est plus grosse et plus puissante, on peut s’en servir pour déneiger des allées, un stationnement ou un terrain de taille moyenne à grande sans les endommager, à condition d’avoir une assez de rallonge.

Avec son moteur de 15 A et ses lames d’acier, la souffleuse Snow Joe SJ619E déneige une plus grande surface.

Un autre point particulièrement agréable, c’est qu’un outil de nettoyage est inclus avec la souffleuse, donc aucun souci à se faire avec de la glace qui resterait coincée dans le conduit.

La neige est envoyée loin devant grâce au conduit directionnel réglable à 180° donc la poignée d’ajustement est d’ailleurs positionnée plus haut que sur certains modèles, ce qui nous évite de constamment nous pencher très bas.

Par contre, dû à son moteur de 15 ampères, c’est certain que la Snow Joe SJ619E est bruyante, mais c’est le prix à payer pour son efficacité décuplée.

Parlant de prix, on se procure la souffleuse pour environ 340$ sur le web. C’est un investissement plus dispendieux, mais c’est ce qu’on doit s’attendre à payer pour plus de puissance et la commodité de l’énergie électrique qui ne demande aucun gaz, huile ou entretien.

En savoir plus et acheter la souffleuse Snow Joe SJ619E sur Amazon.ca

Snow Joe, la souffleuse 100% électrique au moteur étonnamment puissant