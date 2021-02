Méfiez-vous de ce faux courriel pour un avis de cotisation de l’Agence du revenu du Canada

Ce n’est pas la première fois et ce ne sera malheureusement pas la dernière fois. Un autre message d’hameçonnage au nom de l’Agence du revenu du Canada est envoyé aux Canadiens dans le but d’extirper des informations personnelles.

Dans ce cas-ci, on peut carrément parler de tentative de vol d’identité, alors que les gens derrière ce courriel veulent obtenir le mot de passe de notre compte auprès de l’ARC.

Une belle mine d’or d’informations en perspective!

Envoyé par l’adresse courriel do_not_reply-ne_pas_repondre@cra-arc.gc.ca, le message du courriel va comme suit :

English version

The Canada Revenue Agency (CRA) sent you new mail online called:

Notice of assessment

View My Message

This mail may require your attention.

If you have My Account , log in and click on « View mail » to read your mail.

This is an automated email message. Please do not reply.

Version française

L’Agence du revenu du Canada (ARC) vous a envoyé du nouveau courrier en ligne intitulé :

Avis de cotisation

Voir Mon Mesagge

Ce courrier peut nécessiter votre attention.

Si vous êtes inscrit à Mon dossier , ouvrez une session et cliquez sur « Voir le courrier » pour lire votre courrier.

Ceci est un message électronique automatisé. Veuillez ne pas y répondre.