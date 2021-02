Téléchargée 10 millions de fois, cette application pour scanner des codes cache un virus

L’entreprise d’antivirus a mis en garde les utilisateurs d’appareils Android contre l’application Barcode Scanner. Téléchargée plus de 10 millions de fois, cette application permettant de scanner des codes-barres et des codes QR cache un virus.

Non, le magasin d’application Play Store de Google est loin d’être parfait. Malgré leurs efforts de rendre le magasin le plus sécuritaire possible, il arrive encore et toujours que des applications malicieuses passent entre les mailles du filet.

Ce qui est plus inquiétant, c’est quand ces applications se glissent dans l’offre Play Pass de Google. Ce service, monnayant un forfait mensuel, permet d’accéder à plus de 500 applications en version premium et sans annonces.

Bref, ce n’est vraiment pas génial quand le loup est invité dans cette bergerie…

L’application Barcode Scanner a été téléchargée plus de millions de fois sur le Play Store et doit être désinstallée rapidement.

Un cheval de Troie pour infecter notre téléphone

Malwarebytes a sonné l’alarme contre l’application Barcode Scanner, alors que plusieurs utilisateurs ont signalé des comportements étranges de celle-ci depuis sa mise à jour le 4 décembre 2020.

Sans rien demander à personne, l’application ouvre son navigateur et affiche de la publicité intempestive.

Des publicités affichent un message comme quoi notre téléphone a un problème et que pour y remédier nous devons installer une autre application. Vous voyez un peu le manège…

Voici en action le logiciel malveillant de l’application Barcode Scanner.

L’utilisateur se faisant rappeler constamment que son téléphone a un problème se dit qu’il y a peut-être effectivement un problème et installe l’autre application qui elle aussi est infectée.

Barcode Scanner était donc une application malicieuse en dormance dont les fonctionnalités malveillantes ont été activées récemment.

Je parle au passé, car l’application a été retirée du Play Store.

Cependant, elle reste bien présente dans le téléphone de ceux qui l’ont téléchargée. Il est donc primordial de la désinstaller immédiatement.

C’est sans compter que son développeur, LAVABIRD LTD, n’a pas été banni du Play Store au moment d’écrire ses lignes. Donc il faut doubler de vigilance pour ne pas installer l’une de leur application.

