De surprenantes images d’Android 12 fuitent et offrent un premier aperçu

Des journalistes de chez XDA-Developers ont mis sur plusieurs captures d’écran qui annonce les principales nouveautés que l’on pourra s’attendre à voir sur la version d’Android 12 dont on ne connaît toujours pas la date de sortie officielle.

Ce n’est pas la première fois qu’un rédacteur de chez XDA-Developers est témoin d’une fuite de la nouvelle version d’Android alors que la même chose s’était produite en 2020 avec la mouture précédente.

Par contre, cette fois-ci, ce n’est pas la version bêta réservée aux développeurs qui a fuité, mais c’est plutôt un document interne de Google qui présente certaines nouveautés d’Android 12 à l’aide de captures d’écran qui est tombé entre les mains du site web techno.

Google prévoit remettre les fameux widgets de l’avant dans la version 12 d’Android. Crédit: XDA-Developers.

Le retour en force des widgets

Premièrement, on peut remarquer que Google veut relancer la popularité de ses widgets. Même s’ils ne sont pas nouveaux en soi, le fait qu’Apple ait lancé sa première version cette année a sans doute ravivé l’intérêt des développeurs à rester compétitif.

Non seulement le menu sera plus évident et plus facile à utiliser, il semble permettre de les placer sur le bureau, mais on voit également une nouveauté : la bulle des conversations.

Si on se fie à la capture d’écran de XDA-Developers, on voit que ces dernières permettront de rassembler toute sorte d’information sur nos contacts comme les messages récent, les appels manqués, s’ils sont en ligne ou même leur plus récent statut.

Le nouveau menu déroulant de paramètres a complètement été modifié en comparaison avec celui d’Android 11.

Un menu des notifications et des paramètres qui surprend

Par contre, parmi la liste de nouveautés, la chose qui a le plus surpris, c’est la refonte du menu déroulant de paramètres.

D’abord, on remarque que Google a totalement laissé tomber l’effet de transparence entre chacune des notifications.

Les raccourcis vers les actions rapides sont affichés par quatre plutôt que par 6, mais leur look a été édité et se mélange mieux avec la nouvelle forme des notifications plus courtes et arrondies.

Android 12 offrira également de nouvelles fonctions de confidentialité. Crédit: XDA-Developers.

Finalement, Android semble s’être doté d’une fonction déjà présente chez iOS et qui permet de savoir lorsqu’une app utilise le micro ou la caméra de notre téléphone.

Plutôt qu’un point lumineux comme son compétiteur, Android 12 réserve carrément une section de sa barre d’état sur laquelle on peut cliquer pour obtenir plus de détails.

Parlant de la caméra et du micro, ceux-ci pourront maintenant être complètement désactivés et ce sera plus facile que jamais de le faire, directement depuis les paramètres de confidentialité de notre appareil.

On ne sait pas pour quand est prévu le lancement officiel d’Android 12, outre le fait que cette version doit sortir en 2021.

La version réservée aux développeurs n’est pas sortie elle non plus, mais elle ne devrait plus trop tarder. À ce moment-là, on risque d’en apprendre beaucoup plus sur toutes les surprises que Google nous réserve.

