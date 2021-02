À peine lancé, le réseau social Clubhouse se ferait déjà copier par Facebook

Disponible sur invitation seulement, le nouveau réseau social audio Clubhouse fait beaucoup parler de lui récemment. De son côté, Facebook serait aussi en train de travailler sur des fonctions similaires.

L’information a été obtenue par un journaliste du New York Times et selon leur article, les responsables de Facebook auraient carrément demandé aux employés de créer un concept semblable à Clubhouse, et l’opération serait donc en stade de développement.

Outre sa principale caractéristique d’être 100% audio, l’application Clubhouse est connue pour rassembler beaucoup de célébrités. Récemment, Mark Zuckerberg a lui aussi été aperçu sur l’app. Coïncidence? Certainement pas!

Ce n’est pas la première fois que Facebook copie les fonctions populaires de ses compétiteurs.

Une habitude pas près de changer

On est loin de s’étonner devant cette nouvelle, bien au contraire. Depuis plusieurs années, Facebook est connu pour copier les fonctions les plus performantes et populaires de ses compétiteurs.

On n’a qu’à penser à Facebook Gaming pour compétitionner avec Twitch, Messenger Rooms pour venir jouer dans les platebandes de Zoom ou même la fonction Reels d’Instagram qui s’attaque directement à la popularité de Tik Tok.

Bref, si ça s’enligne dans les pratiques habituelles de Facebook, ça démontre également l’avenir prometteur des fonctions vocales sur les différentes applications et plateformes de médias sociaux.

Ça ne serait pas surprenant de voir de plus en plus de plusieurs gros joueurs ajouter des fonctions similaires dans les mois à venir.

Clubhouse: le nouveau réseau social 100% audio sur invitation seulement