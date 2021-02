Réglez vos problèmes de ports sur votre ordinateur portable avec cet adaptateur 11 en 1

Branchez tous vos périphériques à votre ordinateur portable grâce à cet adaptateur 11 en 1. Ehternet, audio 3.5mm, USB 3.0, USB-c, VGA, HDMI, carte SD et micro SD, tout y est. Parfait pour notre MacBook ou PC.

La majorité d’entre nous avons un ordinateur portable. Après tout c’est tellement pratique de pouvoir trimballer son ordinateur n’importe où.

Cependant, les fabricants d’ordinateurs cherchent toujours à les rendre plus minces et plus performants.

Les ports sont alors les premiers à écoper et on se retrouve de plus en plus avec des ordinateurs qui n’ont à peine que 2 ou 4 ports.

Les détenteurs de MacBook et MacBook Air en savent certainement quelque chose…

Toujours est-il qu’il faut alors se tourner vers des adaptateurs pour y brancher nos différents périphériques.

Plutôt que de s’en procurer plus d’un pour des besoins spécifiques, aussi bien régler ça d’un coup avec une solution qui offre tous les ports comme l’adaptateur 11 en 1 de la compagnie Choetech.

Brancher tous nos périphériques sur notre ordinateur portable

La compagnie Choetech offre plusieurs adaptateurs et périphériques pour téléphones intelligents, tablettes et ordinateurs portables à des prix intéressants.

Son adaptateur 11 en 1 pour ordinateur portable est particulièrement intéressant puisqu’il règle d’un coup tous les ports dont on peut avoir besoin. On y retrouve:

1 port audio 3.5mm

1 port HDMI 4K

1 port VGA

1 port Ethernet (RJ45 jusqu’à 1 Go/s)

1 port USB-C

1 port USB-C PD (pour charger l’ordinateur)

1 fente SD

1 fente Micro SD

3 ports USB 3.0

L’adaptateur 11 en 1 de Choetech permet de brancher l’ensemble de nos périphériques sur notre ordinateur portable.

Certes, le design de cet adaptateur est gros. Si on cherche une solution plus petite et facile à transporter, on peut envisager leur adaptateur 9 en 1.

Cependant, ce design sur le long permet de déposer notre ordinateur dessus. Ceci permet d’avoir un meilleur angle pour taper et permet aussi une meilleure évacuation de la chaleur sous l’ordinateur.

On peut se procurer l’adaptateur 11 en 1 de Choetech sur le web pour environ 100$.

En savoir plus et acheter en ligne l’adaptateur 11 en 1 de Choetech

