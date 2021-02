Ce VPN protège la connexion internet de nos appareils à plus petit prix

Le VPN de SurfShark nous permet de protéger les connexions internet de l’ensemble de nos appareils, que ce soit un téléphone, tablette, ordinateur ou appareils multimédias. En plus d’offrir des outils de protection, ce dernier se démarque de la compétition par son prix plus bas.

Les VPN ont la cote depuis quelques années, alors qu’on est de plus en plus soucieux de protéger nos informations et données personnelles sur le web.

Bien que les VPN n’empêchent pas d’être infecté par un virus (ce sont les antivirus qui s’en occupent), ils nous permettent principalement de chiffrer notre connexion internet.

Qu’est-ce que ça change de chiffrer notre connexion internet?

Premièrement, ça ajoute une couche de sécurité. Ça fait en sorte que si quelqu’un veut intercepter les données qui transitent entre notre appareil et le serveur du site qu’on consulte il va se buter à une série de chiffres indéchiffrables plutôt que sur nos informations.

Ceci s’avère particulièrement pratique lors d’achats en ligne, lorsqu’on consulte le site de notre institution financière ou lorsqu’on se connecte sur un Wifi public comme dans un café, restaurant ou à l’aéroport.

La deuxième utilité c’est que ça permet de masquer notre adresse IP, adresse qui permet de localiser notre connexion. On a donc un anonymat sur le web.

Enfin, la troisième utilité est qu’en masquant notre adresse IP et en se connectant à des serveurs d’à travers le monde, on peut sauter les barrières géographiques. Bref, consulter du contenu qui n’est pas accessible chez nous. On peut notamment penser à Netflix des États-Unis, de France et partout ailleurs!

Un VPN moins cher que les autres

On retrouve plusieurs VPN sur le marché et il peut devenir difficile de les départager. Une chose que l’on peut aisément départager de la solution de SurfShark c’est son prix.

Alors que la plupart des gros joueurs de VPN offrent leurs solutions dans les eaux de 4, 5 ou même 8$ US par mois sur un abonnement d’au moins 2 ans, SurfShark lui l’offre à 3.15$ CAD par mois.

Non seulement le prix mensuel est-il plus bas, mais on ne paye pas pour le taux de change américain, ce qui est encore plus économique.

OK, mais s’il est moins cher, est-il moins bon que les autres?

Comme la plupart des VPN sur le marché, SurfShark utilise le protocole de cryptage AES-256 GCM. L’un des plus sophistiqués au monde.

Là où SurfShark traine un peu de la patte comparativement à ses rivaux c’est au niveau du nombre de serveurs (3200) et des pays disponibles (65).

Malgré tout, on y retrouve la plupart des pays les plus populaires auquel ont se connecte généralement. On parle ici par exemple du Canada, aux États-Unis, en France, Grande-Bretagne, Inde et plusieurs autres.

Au niveau de la vitesse, SurfShark se débrouille somme toute bien. En fait, ça dépend où l’on se connecte.

Disponible en français, le VPN de SurfShark nous permet de nous connecter à 65 pays.

Si on se connecte à un serveur de Toronto ou New York, on peut perdre près de 50% de notre vitesse, puis 63% à Paris.

Certains de ces chiffres sont comparables avec d’autres VPN, mais inférieurs aussi pour certaines régions spécifiques.

Tout dépendant de la vitesse internet que l’on a auprès de notre fournisseur internet, SurfShark nous permet quand même d’écouter du contenu en ligne aisément.

On peut par ailleurs aussi se connecter à deux pays à la fois en utilisant la fonction multisaut. Assurément, on perd encore plus de vitesse par contre avec cette fonction.

Les autres avantages du VPN de SurfShark

Outre son prix compétitif, SurfShark offre également d’autres avantages.

Le premier est que l’on peut connecter jusqu’à 50 appareils sur un seul compte. SurfShark parle d’illimité, mais c’est bel et bien 50. Ça reste largement supérieur aux autres VPN qui vont généralement permettre 5 appareils sur un compte.

On peut ainsi utiliser le VPN de SurfShark sur son:

Ordinateur Windows

Ordinateur Apple MacOS

Ordinateur Linux

Téléphones et tablettes Android

iPhone et iPad

Navigateur Chrome d’ordinateur

Navigateur Firefox d’ordinateur

Fire TV d’Amazon

Android TV

SurfShark offre également des outils de protection en scrutant le web afin de voir si certaines de nos informations personnelles n’ont pas fait part d’une fuite, notamment sur le dark web.

Ce dernier peut ainsi nous aviser si notre adresse courriel, carte de crédit, mot de passe ou numéro d’assurance sociale se promènent sur le web.

Enfin, il agit aussi comme bloqueur de publicités, de traqueurs et logiciels malveillants. Cependant, il vaut toujours mieux utiliser un antivirus pour bloquer les logiciels malveillants que de se fier aux solutions des VPN.

En somme, SurfShark est un VPN intéressant pour le prix, bien qu’il faille accepter que l’on ait accès à moins de serveurs, moins de pays et des vitesses parfois inférieures dans certains d’entre eux.

