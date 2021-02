Ces écouteurs offrent un mode concentration parfait pour ceux qui travaillent de la maison

Déjà bien réputée pour ses écouteurs pour enfants avec limite de décibels, la compagnie Onanoff propose également un modèle de casque pour tous dont la particularité réside dans ses deux modes d’écoute bien distincts: « fokus » et musique.

C’est la période toute désignée pour une telle paire d’écouteurs alors que plus d’employés et d’étudiants travaillent et suivent leurs cours de la maison.

Simplement appelés Fokus, les écouteurs de Onanoff permettent qu’on bascule entre le mode musique et le mode concentration du casque d’écoute pour suivre nos cours en ligne, écouter des podcasts, faire des appels téléphoniques, etc.

Un simple bouton permet d’activer le mode Fokus des écouteurs histoire de favoriser la concentration.

2 modes d’écoute interchangeables en 1 clic

L’intention d’Onanoff en produisant cette paire d’écouteurs, c’est de nous faire bénéficier du meilleur des deux mondes : des basses profondes pour l’écoute de musique et l’accentuation des voix pour le contenu audio parlé.

C’est exactement ce que fait le mode Fokus : il supprime les sons distrayants et accentue les gammes vocales. Résultat, la fatigue d’écoute se fait moins ressentir à faire des activités comme :

Enseigner ou suivre des cours en ligne;

Apprendre des langues;

Écouter des podcasts;

Utiliser des applications de méditation;

Passer des appels, etc.

Outre son mode Fokus, les écouteurs Onanoff sont également dotés d’un micro intégré.

Si on peut passer des appels à l’aide des écouteurs Fokus, c’est qu’ils sont bien entendu dotés d’un micro intégré au fil.

D’ailleurs, le seul petit bémol, c’est qu’il ne s’agit pas d’un casque d’écoute sans fil. Ça veut dire qu’on doit se trouver à une distance raisonnable de nos haut-parleurs d’ordinateur ou qu’on doit avoir une « prise jack » sur notre téléphone, sans quoi on devra se munir d’un adaptateur.

Le fil se débranche, ce qui nous permet de garder les écouteurs sur la tête pour aller aux toilettes ou se faire un café. Au moins, pendant ce temps, on ne bénéficie peut-être pas de notre musique, mais on conserve l’effet d’annulation passive du bruit.

Par contre, on aime bien que le bandeau soit ajustable à notre tête et que les coussins d’oreilles soient amovibles et lavables. C’est pas mal pratique de pouvoir nettoyer un produit dont on se serre tous les jours!

Finalement, un autre aspect positif, c’est le prix. Les écouteurs Fokus d’Onanoff sont en vente entre autres sur internet et ne coûtent que 70$, bref, un rapport qualité prix plutôt intéressant!

En savoir plus et acheter les écouteurs Fokus sur Amazon.ca

Des écouteurs spécialement conçus pour les enfants et l’école à distance

