Facebook travaillerait activement sur la conception de sa première montre intelligente

On en entend de plus en plus parler, Facebook serait activement en train de travailler sur son prochain gros projet : une montre intelligente. Prévue pour 2022, elle permettrait d’envoyer des messages via Messenger, Whatsapp et Instagram, mais elle focaliserait surtout sur la mise en forme.

Pour le moment, il s’agit surtout de spéculation due à nouveau rapport de The Information qui a annoncé que la montre devrait arriver sur le marché dès l’année prochaine.

Facebook travaillerait activement sur le lancement de sa première montre intelligente pour 2022.

L’accent sur la santé et la mise en forme

À la base, il ne s’agit pas d’une nouvelle étonnante, surtout depuis l’annonce du rachat de Fitbit par Google et de l’immense part de marché détenue par Apple. Facebook veut se frayer une place dans un marché de plus en plus compétitif.

Ce qui est plus surprenant, c’est que Facebook veuille mettre l’accent sur l’aspect sportif et remise en forme.

Pourtant, quand on pense à l’entreprise de Zuckerberg, on pense plutôt à ses nombreux réseaux sociaux et ses outils de communication comme Messenger, Whatsapp et Instagram.

Selon l’article de The Information, on se servirait surtout de la montre pour partager nos activités sportives avec nos amis sur Facebook ou pour garder un contact serré avec un entraîneur personnel depuis Messenger.

Toujours selon les rumeurs, on dit que la première mouture de la montre fonctionnerait grâce à une version open source d’Android, le système d’exploitation de Google.

On n’en sait pas plus, outre que le projet serait prévu pour l’année 2022. Aucune date précise, version bêta du logiciel ou prix approximatif n’a été annoncé au moment d’écrire ces lignes.

À peine lancé, le réseau social Clubhouse se ferait déjà copier par Facebook

C’est maintenant plus facile d’avoir accès à toutes ses informations Facebook