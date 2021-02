Microsoft se relance dans les cellulaires avec un téléphone pliable!

Microsoft en avait pris plusieurs par surprise, en 2019, en annonçant qu’il allait produire un nouveau téléphone intelligent du nom de Surface Duo. On ne parle pas de n’importe quel appareil, mais bien un téléphone pliable! Ce nouveau téléphone est maintenant disponible au Canada.

Bill Gates a beau avoir eu beaucoup de succès avec Microsoft, l’un de ses plus gros regrets selon ses propres dires est d’avoir manqué le virage de la téléphonie mobile.

Microsoft a bien tenté de lancer son propre système d’exploitation pour appareil mobile, mais n’a pas rencontré les succès espérés alors qu’Android s’est imposé comme le système d’exploitation le plus populaire.

On pensait donc que Microsoft et la téléphonie c’était fini, mais l’entreprise américaine dévoilait travailler sur un téléphone pliable qui sortirait pour la période des fêtes 2020.

D’abord disponible aux États-Unis, le Surface Duo est maintenant disponible au Canada.

Un téléphone? Une tablette? Une phablette pliable!

Il n’y a pas si longtemps alors que les gros téléphones intelligents faisaient leur apparition on les catégorisait comme des phablettes. Maintenant qu’ils sont devenus la norme pratiquement, ce terme a un peu perdu de sa pertinence. Cependant le Surface Duo de Microsoft mérite bien ce titre.

Le Microsoft Duo présente deux écrans de 5,6 pouces qui peuvent être rabattus sur 360 degrés. Mis côte à côte, le téléphone devient alors une tablette de 8,3 pouces, soit un peu plus gros qu’un iPad Mini qui lui a un écran de 7,9 pouces.

Comme on peut le voir dans la vidéo, il est possible d’avoir deux applications d’ouvertes sur chacun des écrans et de glisser une application d’un écran à un autre.

On peut également utiliser le stylet pour Surface afin d’écrire de façon manuscrite.

Et pour ceux qui se le demande, non ce nouveau téléphone pliable n’embarquera Windows Phone comme système d’exploitation de Microsoft, mais bien Android.

Une première génération à éviter?

Le Surface Duo apporte une grande polyvalence et une innovation qui est la bienvenue dans le monde des téléphones cellulaires, alors que celles-ci se font de plus en plus rares.

Cependant, il faut se rappeler qu’il s’agit de la première génération de l’appareil. Qui dit première génération, dit plusieurs corrections et améliorations à apporter pour la seconde.

Au moment d’écrire ces lignes, nous n’avons pas encore eu la chance de mettre la main sur l’appareil, alors que seulement 5 appareils sont réservés aux médias pour l’ensemble du Canada.

Le Surface Duo permet d’utiliser deux applications à la fois pour augmenter la productivité.

Néanmoins, les impressions de nos collègues américains qui l’ont depuis l’automne vont dans pas mal tout dans ce sens. Le téléphone est beau, bien bâtit et offre des fonctionnalités intéressantes, mais est loin d’être parfait.

Si vous aimez prendre des photos, cet appareil n’est pas pour vous. Sa caméra de 11Mp fait pâle figure contre tous les autres téléphones.

Même chose si vous écoutez beaucoup de vidéo, alors que la qualité sonore des haut-parleurs n’est pas à la hauteur.

Puis, c’est sans parler de certains bogues notamment pour passer d’un écran à un autre lorsqu’il est replié sur lui-même.

Et enfin, le Surface Duo a des composantes de moins grande qualité (processeurs, mémoire vive, taux de rafraichissement de l’image) que sur bien d’autres appareils sur le marché.

Mais bon, on ne peut pas lancer un beau premier modèle de téléphone pliable sans devoir faire des sacrifices à quelque part.

Étant donné que le Surface Duo est vendu à 1869$, on est peut-être mieux d’attendre la 2e voir la 3e génération, alors que l’appareil aura été perfectionner.

Dans tous les cas, Microsoft effectue un beau retour dans le monde des téléphones intelligents et c’est plus que plaisant de voir de l’innovation et plus de concurrence dans ce marché.

En savoir plus sur le Surface Duo

Comparez les meilleurs forfaits cellulaires et économisez avec cet outil