Comment éviter les messages automatiques de bonne fête sur LinkedIn

Vous êtes tannés des messages de bonne fête automatisés qui encombrent inutilement votre boîte de réception LinkedIn? Découvrez comment changer le paramètre de la visibilité de vos activités pour éviter de les recevoir.

C’est selon moi le côté le plus désagréable de LinkedIn et c’est dommage, parce que sinon, c’est vraiment un super réseau social professionnel qui nous permet d’échanger du contenu intéressant et de suivre des gens qui le sont tout autant.

Par contre, personnellement, me faire féliciter via des messages automatiques par des gens que je connais à peine, ça me tape royalement sur les nerfs!

Comprenez-moi, c’est certain que ça fait plaisir de savoir qu’on est apprécié de notre réseau, mais ça remplit par la même occasion notre boîte de réception, donc on a plus de risque de passer à côté de messages importants de nos contacts d’affaires.

Bref, heureusement, on peut changer ces paramètres en quelques clics à peine pour ne plus avertir notre réseau de la mise à jour de notre profil ou de nos anniversaires professionnels.

Comment changer la visibilité de nos activités sur LinkedIn

Cliquer d’abord sur l’icône Vous en haut à droite de votre page d’accueil LinkedIn. Sélectionner Préférences et confidentialité dans le menu déroulant. Cliquer sur l’onglet Visibilité à gauche, puis sur Visibilité de votre activité sur LinkedIn. Sélectionner Partager ces mises à jour du profil avec votre réseau pour ouvrir le menu. Faitre basculer le bouton sur Non pour arrêter de les partager. Cette modification est alors enregistrée automatiquement.

Les étapes pour changer la visibilité de nos activités sur LinkedIn.

