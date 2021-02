Ring Video Doorbell Pro 2, la sonnette intelligente qui voit plus haut

L’entreprise de sonnette intelligente Ring débarque avec une nouvelle sonnette la Ring Video Doorbell Pro 2. Cette dernière offre comme principales nouveautés une détection de mouvement 3D ainsi qu’une vision à vol d’oiseau des personnes qui se présentent à notre porte.

De plus en plus de personnes adoptent la domotique et les appareils de maisons intelligentes. La sonnette intelligente devient de plus en plus populaire dans cet écosystème, notamment à cause de toutes les livraisons que l’on reçoit de nos jours.

Ces sonnettes nous permettent ainsi de garder un œil sur les paquets qui sont laissés sur notre porche ou dans notre entrée. De quoi décourager des « porch pirate » de voler nos colis.

Outre l’aspect des colis, ça nous permet d’avoir un aperçu rapide de qui est à la porte et de lui répondre rapidement à l’aide de notre téléphone intelligent ou assistant vocal.

Ring repousse un peu plus les limites de ses sonnettes avec la Ring Video Doorbell Pro 2 qui offre encore plus d’outils de surveillance.

Les nouveautés de la Ring Video Doorbell Pro 2

Les deux principales nouveautés de la sonnette intelligente Ring Video Doorbell Pro 2 sont sa détection 3D des mouvements et par le fait même sa vision à vol d’oiseau.

Quoi? On doit mettre une caméra sur le toit de notre maison?

Bien sûr que non!

En fait, la Ring Video Doorbell Pro 2 détecte les mouvements dans un rayon de 30 pieds (9,1 mètres). Celle-ci modélise ensuite les mouvements de la personne afin de donner un aperçu à vol d’oiseau de ses déplacements.

La détection 3D de la sonnette Ring Video Doorbell Pro 2 permet d’avoir un aperçu à vol d’oiseau.

On peut par ailleurs ajuster la distance de la détection et retirer le trottoir par exemple si celui-ci est à 20 pieds de la porte d’entrée. Sinon on risque d’être dérangé pas mal, disons!

Les caractéristiques de la sonnette Ring Video Doorbell Pro 2

Outre ces nouveautés, la sonnette Ring Video Doorbell Pro 2 offre des caractéristiques que l’on connait bien de la gamme Pro des sonnettes Ring.

La sonnette permet notamment de filmer en haute définition (1536p), puis de filmer de la tête au pied. Le tout est contrôlable à l’aide de notre téléphone intelligent.

L’assistant vocal Alexa d’Amazon peut même répondre à notre place lorsque quelqu’un se présente devant la porte.

Il s’agit du service Alexa Greating disponible seulement avec un abonnement Ring Protect. Un abonnement vendu séprament, évidement.

L’assistant va ainsi accueillir la personne et lui demander la raison de sa visite. Dans le cas d’un livreur de colis, Alexa peut lui demander si la livraison requiert une signature et, si ce n’est pas le cas, dire au livreur où laisser le colis.

L’assistant vocal ALexa d’Amazon peut accueillir les personnes qui se présentent devant la sonnette Ring.

Moindrement que quelqu’un arrive devant la sonnette, nous recevons une notification sur notre téléphone qui nous permet de répondre à la personne à la porte.

Si l’on a un assistant Echo Show d’Amazon, on peut également y répondre par l’appareil.

La sonnette Ring Video Doorbell Pro 2 est présentement disponible en précommande et sera officiellement lancée le 31 mars 2021 au coût de 324,99$

En savoir plus sur la sonnette Ring Video Doorbell Pro 2

Cette chronique contient des liens d’affiliations. Apprenez-en plus.