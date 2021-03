Voici les petits écouteurs à suppression de bruit ambiant et ils ne sont pas chers!

Vous cherchez une petite paire d’écouteurs boutons capables de réduire le bruit ambiant? La compagnie Earfun a lancé les plus petits écouteurs de ce genre au monde avec les EarFun Free Pro. En plus, ils ne sont pas très chers!

La mode au niveau des écouteurs et des casques d’écoute depuis quelques années est de nous offrir des fonctions de suppression et de réduction du bruit ambiant.

Certains fabricants y arrivent mieux que d’autres, mais surtout ces écouteurs sont très souvent dispendieux.

Les WH1000-XM4 de Sony par exemple sont vraiment excellents à ce niveau, mais à 500$, c’est loin d’être donné.

La plupart des casques d’écoute de ce genre se vendent généralement dans les eaux de 300$. Même chose pour les écouteurs boutons comme les AirPods Pro ou même les Huawei Free Buds Pro qui eux vont tourner dans les 250-350$.

Si l’on préfère justement les écouteurs boutons et que l’on ne veut pas se ruiner, les EarFun Free Pro sont une option intéressante à 60$ US. C’est sans compter que l’on peut profiter de 20% de rabais supplémentaire en utilisant le code promo EARFUNFC.

Les EarFuns Free Pro sont les plus petits écouteurs à suppression du bruit.

Les caractéristiques et avantages des EarFuns Free Pro

On vient de le mentionner, les EarFun Free Pro sont offerts à un prix très intéressant. Qu’en est-il de la qualité des écouteurs? Est-ce un bon rapport qualité prix?

Réponse rapide: oui.

Les EarFun Free Pro se sont démarqués au CES 2021 par leur format qui en fait la paire d’écouteurs bouton à suppression du bruit la plus petite au monde. Ces derniers ne pèsent que 4,1 grammes chacun.

Les écouteurs sont en mesure de réduire le bruit ambiant jusqu’à 28dB, ce qui nous permet de mieux profiter de notre musique ou garder une meilleure concentration dans un environnement bruyant.

Au niveau de la qualité sonore, on doit admettre qu’il n’y a rien de révolutionnaire. Le son est bon, mais pas extraordinaire pour autant. La base et les sons graves sont corrects sans plus, mais c’est souvent le cas avec ce type d’écouteur.

Au niveau de l’autonomie, on peut les utiliser pendant 6 heures sur une seule charge si l’on active la suppression du bruit ambiant et 7h si l’on désactive la fonction.

Le caisson de recharge quant à lui nous offre en tout 32h d’autonomie supplémentaire.

Utilisant la technologie Bluetooth 5.2, on peut les jumeler à n’importe quel appareil de notre choix, que ce soit notre iPhone, appareil Android ou ordinateur portable munit du Bluetooth.

On peut par ailleurs activer notre assistant vocal favori entre Siri et Google en plus d’utiliser des gestes tactiles pour contrôler notre musique.

Enfin, les EarFun Free Pro ont un indice de résistance à l’eau de IPX5, de sorte qu’ils sont résistants aux éclaboussures, la pluie et la sueur. Il n’y a donc pas de stress à l’idée de sortir s’entrainer avec à l’extérieur.

Pour le prix, les EarFun Free Pro demeurent une solution particulièrement intéressante pour ceux qui se cherchent une petite paire d’écouteurs boutons à suppression du bruit ambiant.

Je souligne de nouveau que l’on peut profiter d’un rabais de 20% de rabais supplémentaire en utilisant le code promo EARFUNFC.

En savoir plus et acheter en ligne les écouteurs EarFun Free Pro

Cette chronique contient des liens d’affiliations. Apprenez-en plus.