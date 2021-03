Fini le spam avec YOPmail, la boîte courriel temporaire sans inscription ni mot de passe

Saviez-vous qu’il existe une façon de se créer une adresse courriel de manière éphémère qui ne requiert aucune inscription ou mot de passe? C’est en effet ce que propose le service en ligne YOPmail, une abréviation qui signifie « your own protection ».

À quoi ça peut bien servir exactement? Certains sites demandent parfois notre adresse courriel pour confirmer notre adhésion comme membre ou encore pour nous faire bénéficier de certains rabais, etc.

Par contre, beaucoup sont réticents alors que bien souvent, ça se termine par une multitude de courriels promotionnels harcelants qui remplissent notre boîte de messages d’annonces qui ne nous intéressent pas.

L’interface de YOPmail est restée extrêmement simple, presque figée dans le temps.

Aucune inscription ou mot de passe nécessaire

Le principe derrière les services de boîte de courriels temporaires comme YOPmail n’est pas nouveau et est relativement simple. Le service nous fournit un nom de domaine, ici @yopmail.com, en nous permettant de définir l’adresse de notre choix.

Puisqu’on se « connecte » à un compte simplement en inscrivant l’adresse, aucun mot de passe n’est nécessaire. Ça implique aussi que n’importe qui connaissant l’adresse que l’on a choisie peut avoir accès au contenu de la boîte si on ne supprime pas nos messages reçus au fur et à mesure.

Par contre, forcément, plus l’adresse que l’on crée est compliquée, moins il y a de chance que quelqu’un la choisisse aussi.

C’est la raison pour laquelle on suggère d’utiliser ce genre d’adresse pour du contenu éphémère sans trop d’importance.

De toute façon, dans le cas de YOPmail, les messages reçus à chacune des adresses ont une durée de vie de 8 jours, après lesquels ils sont simplement supprimés.

On n’a qu’à inscrire l’adresse choisie au besoin et consulter sa boîte YOPmail tout de suite après.

Comment créer une adresse courriel temporaire avec YOPmail?

Une fois sur le site de YOPmail, on n’a qu’à inventer une adresse de son choix, par exemple « rabais_francois » et l’inscrire dans le carré jaune, puis appuyer sur Vérifier les mails.

Si la boîte est vide, c’est le signe que tout a fonctionné et on peut donc se mettre à l’utiliser.

Au contraire, si des messages sont alors affichés, ça signifie que quelqu’un a déjà pensé à cette adresse, et c’est mieux d’en imaginer une autre pour éviter de mélanger nos messages.

Pour rafraîchir la boîte de courriel, on peut se servir du bouton du même nom ou encore inscrire directement dans la barre d’adresse http://www.yopmail.com? suivi du nom de notre adresse. Par exemple, dans mon cas, il s’agirait de « http://www.yopmail.com?rabais_francois ».

Ce n’est vraiment pas plus compliqué que ça. Quand on a terminé, on peut simplement fermer la page et tout oublier, puisque si un tel service ne demande aucune inscription, il n’exige aucune suppression non plus.

Bref, tous les comptes existent déjà, mais aucun compte ne nous appartient vraiment, et c’est ça la beauté du service!

Plus d’infos sur le service de YOPmail