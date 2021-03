Découvrez où se classe l’internet au Canada en termes de prix et de vitesse dans le monde

Un rapport publié par l’entreprise britannique Compare the Market nous permet de voir où se classe l’internet au Canada comparativement aux pays de l’OCDE. Quel est le prix moyen dans chacun des pays? Quelles sont les vitesses de téléchargements et de téléversements moyennes?

Au Canada, on chiale souvent en disant que nos frais de télécommunications sont bien plus chers qu’ailleurs.

Mais est-ce vraiment le cas? Réponse rapide: oui!

Du moins selon un rapport publié par Compare the Market qui a analysé les forfaits et connexions internet des 35 pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

Cependant, le Canada se hisse dans le sommet des connexions les plus rapides.

3e pays le plus cher, 9e pays le plus rapide

Selon le rapport de Compare the Market, le Canada est le 3e pays où l’internet est le plus cher au sein des pays de l’OCDE. On parle d’un prix mensuel moyen d’environ 78$.

Seuls la Suisse à environ 86$ et les États-Unis à environ 84$ ont un internet plus dispendieux que nous.

Là où l’on peut se rassurer, toutefois, c’est qu’au moins on a un internet rapide avec une moyenne de téléchargement à 149,35 Mbps. Ceci équivaut à télécharger en stream un épisode d’une heure en 2min 41. Un rendement bon pour le 9e rang du classement.

La Suisse quant à elle a beau payer le plus cher, elle a aussi l’internet le plus rapide à 186,40 Mbps. Cela lui permet en moyenne de télécharger le même épisode d’une heure en 2 mins 9 secondes.

Et quel est le pays où ça coûte le moins chers? La Lituanie!

L’ancien pays du bloc soviétique paye en moyenne son internet à environ 17$ par mois!

Quelle vitesse ont-ils à ce prix? Un très respectable 120,89 Mbps où le téléchargement de l’épisode d’une heure prend 3 min 19.

Je pense qu’il y en a plusieurs ici qui aimerait payer 4 fois moins cher son internet quitte à attendre 38 secondes de plus pour son téléchargement!

Voici le tableau complet pour le prix et la vitesse d’internet dans les pays de l’OCDE. Crédit Photo : Compare the Market.