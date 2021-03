Ce site web vous propose d’animer vos vieilles photos de famille gratuitement

La plateforme pour découvrir son histoire familiale MyHeritage propose un outil fort surprenant appelé Deep Nostalgia. Il permet d’animer les visages de nos photos de famille grâce à une technologie basée sur le « deep learning », ou l’apprentissage profond en français.

À la base, MyHeritage nous sert à créer notre arbre généalogique en ligne grâce à leur impressionnante collection de données et de registres qui couvrent le monde entier.

On peut aussi entre autres y acheter un test d’ADN pour en apprendre plus sur nos origines ethniques, et trouver des personnes avec qui on partage des gènes communs.

Ce sont ces produits qui ont aider à bâtir leur réputation solide, et c’est par ailleurs ce qui distingue leur outil d’animation de photos des autres applications disponibles sur le marché.

C’est assez surprenant de voir une de mes vieilles photos de jeunesse s’animer de la sorte!

Un service qui ne laisse personne indifférent

Avec plus de 33 millions d’animations de photos, on peut dire que l’outil Deep Nostalgia de MyHeritage intrigue une tonne de gens à travers la planète.

Si certains éprouvent un certain malaise à donner vie à de vieilles images, beaucoup trouvent ça carrément magique, un peu comme les fameuses photos de sorciers dans la saga Harry Potter.

En gros, Deep Nostalgia nous permet d’animer technologiquement les personnes d’une photo: comment elles auraient bougé, souri, vers où elles auraient regardé, etc. si elles avaient été capturées en vidéo.

Par contre, si on est plusieurs sur une même image, à noter que les animations se font une à la fois. Tous les visages ne se mettent pas à bouger simultanément, on doit télécharger les extraits pour chacun d’entre eux.

Qu’elles soient vieilles ou récentes, en couleur ou en noir et blanc, on peut appliquer des séquences de gestes à n’importe quelle image puis les sauvegarder, les partager ou même les encadrer de manière numérique.

Soit on aime ou pas, mais clairement, ce genre d’outil ne laisse personne indifférent.

Un outil qui cache une technologie complexe

La technologie derrière la fonction Deep Nostalgia est sérieuse et complexe. Elle a d’ailleurs été conçue par D-ID, une firme spécialisée dans la reconstitution vidéo basée sur l’apprentissage profond.

Plusieurs pilotes différents sont préparés par MyHeritage, et chacun d’entre eux est une vidéo constituée d’une séquence de mouvements et de gestes pour permettre d’être appliqué le plus facilement précisément possible à une image fixe.

Tout ça, c’est sans compter que la plupart des images doivent être préalablement sublimées par MyHeritage pour augmenter leur résolution.

Si ce n’est pas le cas avec les images plus récentes, les vieilles photos ont quant à elle tendance à être petites et floues, mais la fonction Deep Nostalgia nécessite un visage en haute résolution pour fonctionner.

Avis à ceux qui seraient réticents à télécharger leurs vieilles photos de famille sur le site de MyHeritage, ceux-ci nous assurent que notre vie privée est protégée puisque l’animation et la sublimation se font directement sur leurs serveurs. Rien n’est partagé avec des tiers.

Ce qui est bien, c’est qu’on n’est pas obligé de payer pour utiliser l’outil Deep Nostalgia et on peut créer cinq animations tout à fait gratuitement.

Par contre, après cet avant-goût, on nous contraint à nous inscrire à un essai gratuit de 14 jours, mais on doit mettre nos informations de crédit. Si on n’annule pas la souscription à temps, MyHeritage nous facture 194.50$, soit le prix de son abonnement annuel.

Évidemment, les détenteurs d’un abonnement complet ont des avantages et peuvent animer un nombre illimité de photos, se départir du logo d’entreprise, créer un arbre généalogique, avoir accès aux documents historiques et plus encore.

