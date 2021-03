La meilleure console de son à se procurer pour enregistrer son balado

Envie de vous lancer dans l’univers de la baladodiffusion? Laissez-moi vous présenter ma console de son coup de cœur, la RØDECaster Pro, un studio d’enregistrement tout-en-un à la qualité ultra professionnelle dont le rapport qualité-prix est simplement imbattable.

Quand on fait des podcasts, on a bien beau avoir des micros de qualité professionnelle, on a avant tout besoin d’une bonne console pour pouvoir enregistrer et exporter nos émissions. C’est carrément la chose à ne pas négliger puisqu’il s’agit un médium principalement audio.

Avis aux intéressés, j’ai vraiment trouvé l’outil parfait!

Le principal attrait de la console RØDECaster Pro, c’est qu’elle est tout-en-un et fait absolument tout.

Une production simple et une qualité audio exceptionnelle

Que l’on soit un nouveau diffuseur de balados ou carrément un professionnel, le studio de production RØDECaster Pro Podcast est tout ce dont on a besoin en termes de console de son. Pas étonnant que ce soit l’une des plus populaires sur le marché!

D’abord, elle possède quatre entrées et peut donc prend en charge jusqu’à quatre intervenants durant un épisode.

Elle offre la possibilité de se connecter aux sources téléphoniques pour faire l’équivalent de lignes ouvertes, mais avec un son traité de qualité professionnelle, sans écho.

On peut aussi y faire des connexions via USB, pratique pour l’appairer avec un ordinateur et faire jouer des extraits provenant d’ailleurs. Elle prend aussi en charge les connexions Bluetooth pour accepter différents signaux entrants.

La console RØDECaster Pro est dotée de huit pads programmables pour que l’on mette des fichiers audios à l’intérieur. En un clic, on peut faire jouer jingle, musique, extraits, etc. à n’importe quel moment de l’enregistrement.

On retrouve une foule de prises de connexion à l’arrière de la console de son RØDECaster Pro.

Derrière la console, on remarque que les micros se connectent via une prise XLR, ce qui permet d’avoir une qualité de son professionnelle.

Il y a également plusieurs prises pour les écouteurs, qui permettent à chaque intervenant d’avoir le plein contrôle du volume et du son de son côté, ainsi qu’une sortie USB pour enregistrer directement dans l’ordinateur ou encore pour faire de la diffusion en direct.

Parlant de l’enregistrement du balado, il se fait via une carte microSD. Petit conseil, dotez-vous d’une carte Extrême ou Extrême Pro, à peine plus dispendieuse, pour éviter que votre enregistrement ne coupe en plein milieu d’une discussion intéressante comme ça m’est déjà arrivé.

Évidemment, puisqu’on parle ici d’une console de son professionnelle, il faut être prêt à investir. On peut se procurer la RØDECaster Pro Podcast pour environ 830$ en ligne.

Honnêtement, ça vaut vraiment la peine, parce qu’il n’y a pas d’autres consoles moins chères qui offrent autant de qualité et de flexibilité dans la même machine.

En choisissant celle-ci, on n’a pas besoin de faire d’autres investissements au niveau de la console donc éventuellement, on gagne à se la procurer.

