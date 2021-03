Protégez et entretenez votre voiture en temps réel avec ce gadget québécois

Véhicule Mind est un appareil québécois qui nous permet de protéger, entretenir et prolonger la durée de vie de notre véhicule. Connecté à notre téléphone intelligent, on est en mesure d’avoir une tonne d’information sur notre voiture et ainsi prévenir des soucis qui pourraient survenir.

On vit dans un monde où tous les appareils deviennent de plus en plus intelligents et les voitures n’en font pas exceptions.

Seulement, ce ne sont pas tous les nouveaux véhicules qui ont des fonctions intelligentes et évidemment les plus vieux modèles n’en ont tout simplement pas.

Des Québécois ont eu l’idée de rendre les voitures intelligentes à l’aide d’un simple appareil qu’ils ont nommé le Vehicule Mind.

Économisez sur de possibles réparations de votre voiture

Véhicule Mind est un appareil que l’on branche dans notre voiture, synchronise avec notre téléphone intelligent et qui va devenir comme un mécanicien virtuel.

Ce dernier est compatible avec les voitures, VUS, fourgonnettes et camionnettes légères fabriqués après 2008.

Je l’ai personnellement essayé sur ma Kia Soul. On branche l’appareil, on télécharge l’application et on entre le code de l’appareil. La magie survient après avoir roulé quelques kilomètres! Mon véhicule me « parlait » comme si c’était une Tesla!

À travers l’application mobile, on obtient une tonne d’information sur notre voiture. Ceci nous permet d’apercevoir des problèmes potentiels et d’y remédier avant qu’il ne soit trop tard.

Avec Vehicule Mind, on est en autre en mesure de savoir:

L’état de la batterie

Le niveau d’essence

L’autonomie restante

Les problèmes de moteur ou sur d’autres composants

Le niveau de gravité d’un problème

Les effets de ces problèmes sur le véhicule

Les solutions de réparation que l’on peut faire

Les entretiens à venir

L’application de Vehicule Mind est disponible en français.

Un appareil pour facilement déduire ses déplacements liés au travail

Vehicule Mind est aussi un appareil fort utile pour les personnes qui travaillent sur la route et qui doivent déduire leurs dépenses d’affaires.

Avec son GPS, ça nous permet de tenir un journal de bord alors qu’il suffit, à travers l’application, de spécifier quand on se déplace pour notre vie quotidienne ou pour le travail.

Ça devient donc bien plus simple d’avoir un compte rendu pour se faire rembourser son kilométrage auprès de notre employeur ou pour nos déductions d’impôts.

Protégez votre voiture et obtenez de l’assistance

Vehicule Mind nous permet également d’ajouter une couche de sécurité à notre véhicule. On peut notamment le géolocaliser, mais aussi recevoir des alertes si l’on est remorqué ou qu’un impact survient sur notre voiture.

Enfin, l’appareil nous prodigue des conseils pour devenir plus sécuritaire et écologique derrière le volant selon nos habitudes de conduite.

Le hub de Vehicule Mind se vend 100$, mais on doit également souscrire à un abonnement mensuel de 10$ pour obtenir toute l’assistance de l’entreprise.

Cet abonnement nous donne également droit à une ligne d’assistance mécanique et routière 24h sur 24 en cas de pépin.

