Cette fausse alerte cherche à voler nos informations de compte Facebook

C’est une arnaque que nous avions vue à l’automne 2020 et qui refait surface sous un autre nom de page soi-disant de la sécurité de Facebook. Plusieurs comptes Facebook ont été “signalés” par cette page.

Je mets le mot signalé entre guillemets, car il n’y a rien de vrai dans cette alerte.

À l’automne 2020, une page du nom d’Account Help Information Center partageait notre photo de profil et y ajoutait ce faux message concernant notre compte Facebook:

Your page has been reported by others about lying or fraud, to prevent this we need to verify your account. We work hard to prevent actions that endanger all other Facebook users or security on Facebook.

Please confirm the repair of your Facebook account.

Follow the instructions for the link below:

→ https://bluebadgeverificationteamsupport.xyz

If you do not confirm, our system will automatically block your Facebook account and you will not be able to use it again.

Thanks for helping improve our Facebook service.

Best Regards

Facebook Corporation Social