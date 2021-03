Découvrez mes conseils et astuces pour rentabiliser votre balado

Vous vous lancez dans l’univers de la baladodiffusion et aspirez à monétiser votre contenu? Je vous partage mes meilleurs trucs et astuces pour le faire d’après mon expérience avec mon propre podcast, La vie est belle.

Je pense que c’est sans surprise que je vous dis que lorsqu’on lance son balado, les mots d’ordre sont patience, rigueur et régularité.

Je ne pense pas non plus vous étonner en vous disant que ce n’est pas à l’aide d’un podcast qu’on se met riche, on le fait plutôt par plaisir et par envie d’apporter quelque chose de nouveau sur le marché.

Cependant, entre le moment où j’ai lancé mon balado et celui où j’écris ces lignes, j’ai pris le temps d’apprendre les rouages du podcast et me suis fait conseiller des trucs assez intéressants et qui je crois, valent la peine d’être partagés!

Être patient: la règle numéro 1

Avant même de lancer La vie est belle, tout le monde avec de l’expérience dans la baladodiffusion me recommandait la même chose: attendre un an avant de regarder les chiffres et de trop les analyser, et plutôt me concentrer sur la régularité de mes épisodes.

Sur le coup, on se dit que c’est plus facile à dire qu’à faire, mais en y réfléchissant bien, c’est vrai que l’effet « boule de neige » est facilement observable.

En publiant un épisode par semaine, ça permet aux auditeurs fidèles de faire du bouche-à-oreille à leurs amis, qui à leur tour adhèrent à notre contenu et ainsi de suite, jusqu’à ce que notre public soit bien établi.

Faire des réseaux sociaux ses principaux alliés

Encore une fois, je ne pense pas vous surprendre en vous disant que la publicité vidéo sur les réseaux sociaux, ce n’est pas ce qui paye le plus. Cependant, quitte à chercher à se faire des sous avec son balado, mieux vaut avoir les différentes plateformes de notre côté.

Par exemple, sur Facebook, si vous avez une page professionnelle de plus de 10 000 abonnés, vous pouvez y publier vos podcasts pour les monétiser.

Il ne faut pas y mettre tous ses espoirs, alors que pour avoir quelques sous à peine de la part du géant, il faut cumuler au moins 30 000 vues de plus de 1 minute dans les 60 derniers jours.

Du côté de YouTube, c’est un peu plus raisonnable, alors que le site d’hébergement de vidéos demande plutôt 1000 abonnés et un cumul de 4000h de visionnement pour activer la monétisation.

Vous vous questionniez à savoir pourquoi les animateurs de balado ou les créateurs de contenu vous demandaient toujours de vous abonner à leur chaîne? C’est exactement pour ça!

Des commanditaires? Pourquoi pas!

Il existe bien d’autres manières de monétiser un podcast, notamment par le biais de commanditaires.

Je dirais qu’en moyenne, ceux-ci payent environ 20$ pour chaque millier d’auditeurs que le balado possède. Pour le savoir, on fait la moyenne de nos auditeurs après 2 semaines ou 1 mois de la mise en ondes d’un épisode, puis on le multiplie par 20$.

En terminant, s’il y a bien quelque chose que l’on aime de la baladodiffusion, c’est la liberté qu’elle nous procure. S’il n’y a pas de règle à respecter quant à son contenu, il n’y en a pas non plus sur la manière de faire de l’argent.

Par exemple, pendant la pandémie, plusieurs professionnels de toute sorte ont lancé leur propre émission pour parler de sujet spécifique. Plus les auditeurs aiment leur podcast, et plus ils ont de chance de se développer une clientèle.

C’est notamment le cas des humoristes : s’ils nous font rire par le biais de la baladodiffusion, ça nous donne encore plus envie de nous acheter des billets de spectacle pour leur prochain « one man show »!

Où trouver des podcasts et balados gratuitement en ligne

La meilleure console de son à se procurer pour enregistrer son balado