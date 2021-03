Un de vos amis vous demande de l’aide par courriel? Attention ce pourrait être une fraude!

Les courriels de fraudes et d’hameçonnages sont malheureusement omniprésents sur le web.

La majorité est facile à identifier grâce à des petits trucs pour détecter les faux courriels. Par contre, quand ça vient d’une adresse courriel d’un de nos amis, on peut un peu baisser notre garde et tomber dans le piège.

Une récente vague de courriels frauduleux balaie le web à travers des comptes courriel piratés de nos amis.

La chaine de courriels commence de façon anodine.

Une fois qu’on lui répond du genre: « oui que se passe-t-il? », on reçoit un 2e courriel.

Merci, pour ta réponse, cela me donne un sentiment de honte de te cette situation. Depuis une semaine, on m’a découvert une tumeur au larynx avancé 4 et je n’ai voulu en parler en personne. Cependant, je souhaite que tu gardes pour l’instant cette nouvelle confidentielle, je fais la navette entre l’hôpital et la maison pour divers examens et analyses plus poussées chez un spécialiste (carcinologie) d’où j’ai reçu différentes échographies. Pendant ce temps, j’ai besoin que tu me rendes un service, peux-tu trouver un dépanneur, un Best Buy ou un Provigo où pourrais-tu t’y rendre facilement? Tu peux me répondre par mail, j’irai d’ici peu en salle d’observation pour d’autres examens et les téléphones ne sont pas autorisés, je laisse ma tablette connectée en attendant ta réponse.