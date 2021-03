Echo Show 10: l’assistant vocal qui nous suit littéralement partout dans la maison

Amazon a lancé un nouvel assistant vocal avec un écran de 10,1 pouces, l’Echo Show 10. En plus de nous aider avec nos tâches, nos requêtes quotidiennes et nos appareils domotiques, l’assistant se démarque par sa capacité à nous suivre dans nos déplacements.

On retrouve plusieurs assistants vocaux sur le marché. Certains ont de petits écrans, d’autres n’en ont pas du tout.

Amazon a décidé de frapper gros avec l’Echo Show 10, alors que l’assistant embarque un imposant écran HD de 10,1 pouces. Bref, c’est littéralement avoir une tablette dans la pièce de son choix.

L’assistant s’avère particulièrement pratique dans la cuisine et cest dans cette pièce que nous l’avons utilisé.

L’Echo Show 10 est particulièrement pratique dans une cuisine pour se divertir ou suivre des recettes.

C’est vraiment plaisant, alors qu’on peut suivre une recette sur internet, écouter de la musique ou regarder une vidéo pendant qu’on cuisine ou que l’on fait la vaisselle.

C’est sans compter que l’appareil nous suit! Oui, oui! Lorsqu’on prononce le mot magique: Alexa, l’Echo Show 10 nous cherche et se place devant nous. Celui-ci peut alors pivoter sur près de 360 degrés et continuer de nous suivre pendant qu’on se déplace dans la pièce.

L’Echo Show 10 peut tourner sur soi-même pour nous suivre ou pour sa fonction de caméra de sécurité.

La précision n’est pas toujours optimale cependant. Si on se déplace rapidement ou qu’il y a deux personnes dans la même pièce, l’Echo Show 10 peut devenir un peu mêlé. Cependant, il cherche toujours à s’améliorer en nous demandant s’il a bien suivi nos mouvements.

Cette fonction peut peut-être en effrayer certains, alors que l’idée d’être suivi de la sorte n’est pas très invitante. Notez qu’il est possible de la désactiver si cela ne nous intéresse pas.

Les caractéristiques du Echo Show 10

À part nous suivre, quelles sont les caractéristiques et fonctionnalités du Echo Show 10?

Évidemment, comme n’importe quel assistant vocal, l’appareil va répondre à nos différentes requêtes. Que ce soit pour savoir la température, les nouvelles de la journée, nos rendez-vous, etc.

Ça peut servir à contrôler nos appareils domotiques. À travers l’application mobile Amazon Alexa, on peut y synchroniser nos différents appareils et ensuite demander à Alexa de les ouvrir ou les éteindre. On peut par ailleurs voir qui est à la porte si on a une sonnette intelligente Ring.

On peut aussi regarder du contenu que ce soit sur Netflix, Amazon Prime ou bien YouTube qui lui est lancé via le navigateur de l’appareil, soit Bing.

L’Echo Show 10 nous permet aussi de faire des appels vidéo via sa caméra 13MP. L’appareil va même faire le cadrage automatique non seulement en nous suivant, mais en effectuant un zoom si on s’éloigne. La seule chose par contre, c’est qu’il ne peut pas faire pivoter automatique l’écran de façon verticale. Ça, on doit le faire soi-même.

Il est possible de bloquer la caméra grâce à un loquet que l’on active manuellement.

La caméra peut également être utilisée comme caméra de surveillance dans la maison. Toujours à travers l’application mobile d’Alexa sur notre téléphone, on peut carrément voir ce qui se passe et contrôler l’appareil pour voir dans la pièce.

Enfin, la qualité du haut-parleur demeure bonne, alors qu’on retrouve deux haut-parleurs d’aigus et un haut-parleur de grave.

L’Echo Show 10 est-il un bon achat?

L’Echo Show 10 est l’assistant vocal le plus dispendieux de la gamme des Echo, alors qu’il est vendu à 330$. Est-ce un bon achat à ce prix?

L’appareil a des atouts indéniables, mais on ne peut s’empêcher de se demander s’il ne vaudrait pas mieux d’acheter littéralement une tablette à ce prix.

Après tout, on va pouvoir la transporter partout avec nous. Elle va nous offrir plus de polyvalence. Puis, on pourra l’utiliser bien plus souvent qu’un assistant qui demeure dans une seule pièce.

L’Echo Show 10 s’adresse selon nous vraiment aux personnes qui sont séduites par sa capacité à nous suivre durant nos tâches et qui veulent vraiment avoir un gros écran dans la pièce de leur choix.

Sinon, si on veut un assistant avec un écran on peut aussi bien se tourner vers un modèle plus petit et moins dispendieux, que ce soit l’Echo Show 5 ou l’Echo Show 8.

En savoir plus et acheter en ligne un assistant Echo Show 10

Cette chronique contient des liens d’affiliations. Apprenez-en plus.