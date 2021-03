Passez la soie dentaire plus efficacement que jamais avec l’HydroPulseur sans fil

Découvrez l’HydroPulseur sans fil de Waterpik, un gadget qui remplace la soie dentaire par un jet d’eau pour éliminer plus de plaque et améliorer la santé des gencives. Portatif et sans fil, le gadget est parfait pour les plus petites salles de bain ou pour être trimballé un peu partout.

Je ne vous apprends rien en vous disant qu’il y a des tâches plus agréables à faire que de se passer la soie dentaire. Pourtant, impossible de s’en sauver si on veut avoir une bonne hygiène.

Grâce à l’HydroPulseur, non seulement ça rend cette obligation plus plaisante à faire, mais en plus, ça fait mieux le travail que de la soie dentaire traditionnelle, alors on est gagnant sur toute la ligne.

Avec ses 4 têtes différentes et ses deux options de puissance, l’HydroPulseur convient à tous les types de dents.

Plus efficace, peu importe la condition de nos dents

Pourquoi se procurer l’HydroPulseur plutôt que d’utiliser de la soie dentaire classique? Parce que c’est un gadget qui permet d’en faire beaucoup plus, principalement.

En comparant les deux produits, on se rend compte que l’HydroPulseur permet notamment:

D’améliorer la santé de nos gencives de 50% en comparaison à la soie dentaire;

D’éliminer jusqu’à 99,9% de la plaque des zones traitées;

D’atteindre des endroits où la soie dentaire ne peut pas se rendre;

De procurer plus de fraîcheur et de propreté que jamais.

En plus d’être plus efficace dans son ensemble, l’HydroPulseur vient avec 4 têtes nettoyantes différentes et deux choix de puissance, ce qui lui permet de convenir à plusieurs types de dentitions. Il offre entre autres :

Deux fois plus d’efficacité pour améliorer la santé des gencives autour des implants;

Trois fois plus d’efficacité pour enlever la plaque autour d’un appareil orthodontique;

Plus de douceurs aux personnes avec des couronnes, des ponts et des facettes.

Brancher, recharger et utiliser

Chez Waterpik, il existe plusieurs types d’HydroPulseur. Personnellement, j’ai testé la version sans fil rechargeable qui comporte des pour et des contres.

D’abord, le fait qu’il soit portatif le rend particulièrement pratique pour ceux qui ont moins d’espace dans la salle de bain. Ça reste un peu gros pour le transport, mais à la maison, c’est juste parfait.

Au niveau de la batterie, ça prend environ 24h pour le recharger complètement, mais rassurez-vous l’autonomie est surprenante.

Au moment d’écrire ces lignes, ça fait un peu plus de deux semaines que mon rédacteur en chef le teste et l’utilise tous les jours, et il n’a pas eu besoin de le charger à nouveau.

Malheureusement, la taille du réservoir est un brin petite. Une fois complètement rempli, il dure environ 45 secondes, ce qui n’est pas suffisant pour nettoyer toutes nos dents. Il faut le remplir au moins deux fois pour avoir le temps de rincer le haut et le bas de sa bouche.

Puis, il y a le prix qui demeure un pensez-y-bien. On parle d’un peu plus que 90$ pour se le procurer. C’est vrai que c’est dispendieux, surtout quand on compare ça au prix de la soie dentaire traditionnelle.

Par contre, si vous avez le budget pour ça, je vous avoue que c’est bien plus plaisant que de se passer la soie dentaire!

En savoir plus sur l’HydroPulseur sans fil de Waterpik

