Ucam, la petite caméra de surveillance encryptée et sécuritaire

Ucam est une petite caméra de la compagnie IoTeX qui, en plus d’offrir les fonctionnalités de surveillance les plus récentes sur le marché, promet confidentialité et sécurité grâce au blockchain et au chiffrement des données.

Peu importe notre raison de vouloir installer une caméra de surveillance à la maison ou au bureau, une chose est sûre, c’est qu’on ne veut pas se faire espionner en retour!

Malheureusement, quelques compagnies ont connu des scandales de piratage de caméra. Résultat, beaucoup de gens sont maintenant réticents à s’en procurer une.

Contrairement à d’autres caméra, la Ucam utilise le blockchain pour fournir la sécurité dont on a réellement besoin.

Blockchain et chiffrement pour éviter le piratage

La principale particularité de la caméra Ucam, c’est qu’elle utilise le blockchain pour fournir la sécurité et la confidentialité dont on a réellement besoin.

En gros, le blockchain est une technologie de stockage et de transmission d’informations qui prend la forme d’une base de données, mais qui ne dépend d’aucun organe central. Outre sa rapidité, ça a l’avantage d’être plus sécurisé.

Bref, Ucam utilise cette technologie directement au moment où on configure notre caméra à l’aide de l’application mobile. Une clé unique de 50 caractères est créée pour chaque utilisateur et personne ne peut se connecter à notre caméra sans celle-ci.

C’est bien important de la prendre en note quelque part au cas où on désinstalle l’app ou qu’on change de téléphone, parce que personne n’a de copie, pas même la compagnie IoTeX.

Ça fait que contrairement à d’autres systèmes de caméra, on n’a pas à créer de compte, donc impossible de se le faire pirater!

Quant aux vidéos enregistrées, elles sont cryptées de bout en bout, ce qui les rend inaccessibles sans notre identité blockchain mentionnée ci-haut.

Même pour se connecter à l’application en tant que telle, on a le choix de le faire avec un NIP préalablement choisi ou encore à l’aide du système biométrique (empreinte digitale, reconnaissance faciale, etc.).

Un aperçu de ce qu’on peut voir sur notre appareil mobile connecté à notre Ucam.

Les fonctionnalités les plus récentes sur le marché

Grâce à l’application compatible, on contrôle absolument tout ce qu’on capture, qu’on préfère garder nos informations privées, les partager avec nos proches ou encore autoriser leur utilisation aux fournisseurs de services.

La caméra Ucam est dotée des plus récentes fonctionnalités dans le marché de la surveillance telles que :

Une vidéo HD 1080p cryptée de Ucam vers un appareil mobile de notre choix.

La couverture à 360 degrés qui inclut un mode panoramique, la possibilité d’inclinaison et de faire des zooms à distance.

Une détection de mouvements qui peut déclencher une alarme et un enregistrement.

Une vision nocturne automatique, qui permet jusqu’à 36 pieds de visibilité.

L’audio bidirectionnel qui nous laisse parler à quiconque se trouve à la maison.

Au niveau de la taille de la caméra, on aime particulièrement son petit format, qui fait que c’est vraiment pratique pour être dissimulé dans la maison ou au bureau.

Tout est vraiment simple à configurer avec l’application, d’ailleurs disponible en français et compatible avec iOS et Android, si bien que même étant néophyte, on s’en tire bien.

Le seul petit bémol, c’est que bien que la Ucam puisse filmer sur 360 degrés et détecter les mouvements, elle ne va pas automatiquement suivre une personne qui passe devant l’objectif.

C’est nous qui devons bouger manuellement le viseur de la caméra, mais on n’est pas nécessairement connecté à l’application à tout moment de la journée.

En ce qui concerne le prix, la caméra se vend environ 75$ auxquels on doit ajouter des frais d’importation d’environ une quinzaine de dollars.

En ce qui concerne l’espace d’enregistrement, Ucam nous donne droit à 3h gratuites par intervalle de 10 secondes sur leur Cloud. Sinon, il faut opter pour un forfait à 20$ US par année pour l’illimité avec des vidéos d’intervalles de 20 secondes.

On peut aussi choisir de ne pas utiliser leur service de stockage et de tout sauvegarder de notre côté, à l’aide d’une carte microSD, mais évidemment, ça signifie une quantité d’espace de sauvegarde plus limitée.

