Comment contrôler et limiter les commentaires sur nos publications Facebook

Facebook déploie un nouvel outil qui permet à tout le monde de limiter les commentaires qu’on peut recevoir sur nos publications publiques. Nous vous expliquons comment limiter ou empêcher des gens de commenter sur vos publications.

Qu’on soit un média, une célébrité, un créateur de contenu ou simplement un citoyen qui aime partager des publications sur notre fil d’actualité, on peut rapidement devenir victime de commentaires désobligeants sur Facebook.

Malheureusement, ce n’est pas rare de voir ceux-ci dégénérer et parfois même devenir violents. Il était plus que temps que Facebook se mêle du problème et nous offre une fonctionnalité de contrôle accrue pour éviter les débordements.

La modération des commentaires, une responsabilité?

L’option a été déployée après une décision législative en Australie. Celle-ci implique que les entreprises et les médias étaient responsables des commentaires diffamatoires publiés par les utilisateurs sur leur page Facebook publique.

Depuis, ceux-ci avaient le devoir de prémodérer les commentaires, mais Facebook n’offrait toujours pas d’outil de gestion pour leur faciliter la tâche.

Résultat, au lieu de proposer l’option simplement en Australie, Facebook décide plutôt de la déployer pour tous. On peut donc maintenant limiter les interactions que l’on juge indésirables et nous sentir en sécurité de discuter de façon plus pertinente avec notre communauté.

Comment limiter les commentaires sur toutes nos publications Facebook publiques

Pour modifier les autorisations sur toutes nos publications, il faut :

Ouvrir l’application Facebook et sélectionner les trois barres horizontales dans le coin supérieur droit. Cliquer sur Paramètres et confidentialité, puis choisir Paramètres et finalement sélectionner son profil. Dans Confidentialité, cliquer sur Publications publiques. Choisir entre les trois options, Public, Amis ou Amis et leurs amis.

La marche à suivre pour limiter les commentaires sur toutes nos publications Facebook publiques.

Comment limiter les commentaires sur une publication Facebook publiques à la fois

Pour modifier les autorisations sur certaines publications individuelles, il faut :

Accéder à la publication publique dont on souhaite modifier les autorisations. Cliquer sur les trois points horizontaux dans le haut à droite de ladite publication. Choisir entre les trois options, Public, Amis ou Profils et Pages que vous mentionnez.

Par contre, à noter qu’au moment d’écrire ces lignes, nous n’avons toujours pas eu la mise à jour qui nous permet de modifier les personnes autorisées à commenter une publication publique individuelle. La fonction est encore en cours de déploiement.

La marche à suivre pour limiter les commentaires sur une publication Facebook publique à la fois.

