Techno Pneu, le compromis entre sécurité, écoresponsabilité et bas prix

Techno Pneu, c’est une entreprise de Rimouski qui, depuis plus de 50 ans, fait affaire dans le domaine des pneus et dans les services en mécanique automobile. En plus de vendre du neuf, ils se spécialisent dans le remoulage et le rechapage de pneus recyclés.

Mis à part pour l’aspect sécuritaire, pourquoi est-ce qu’on voudrait s’acheter des pneus d’auto neufs? On s’entend, non seulement ça coûte cher, mais en plus, c’est loin d’être ce qu’il y a de plus écologique sur le marché présentement.

Si Techno Pneu ne prétend pas réinventer la roue, ils la recyclent et la rechapent en tout cas! C’est la solution que j’ai trouvée qui fait le meilleur compromis entre sûreté, écoresponsabilité et bas prix!

Chez Techno Pneu, le remoulage est assuré par deux technologies de pointe, TRM et ITT-1.

Les remoulés, des pneus recyclés et refaits à neuf

Bien qu’ils vendent également des pneus neufs, l’offre de Techno Pneu se démarque principalement par leur technologie à la fine pointe leur permettant de remettre à neuf des pneus recyclés.

Grâce à leur usine, l’équipe de Techno Pneu donne une seconde vie à des centaines de milliers de pneus tous les ans. Ceux-ci sont appelés les remoulés Écolo Techno.

Ceux-ci sont non seulement de première qualité et parfaitement remisés, mais puisqu’ils sont recyclés, ça implique aussi qu’ils sont plus écologiques et moins coûteux qu’un produit neuf!

Dans leur gamme recyclée et remise à neuf, on retrouve des pneus d’hiver et d’été recyclés pour voitures de tourisme, de performance et pour camionnettes. Bien entendu, ça signifie que ceux-ci doivent être 100% sécuritaires.

Pour mettre au point un produit digne de confiance, Techno Pneu n’utilise que des pneus soigneusement sélectionnés et ceux-ci sont contrôlés par deux technologies à la fine pointe :

La technologie TRM qui assure la parfaite quantité de caoutchouc appliquée au laser millimétrique.

La technologie ITT-1 qui s’occupe de l’inspection finale par schérographie au laser.

D’ailleurs, la revue Protégez-vous a déjà mis à l’essai les pneus remoulés fabriqués par Techno Pneu et la conclusion ne ment pas: aucun problème lié à la sécurité n’a pu être identifié.

Bien qu’ils soient plus bruyants que la compétition, ils sont moins chers que des pneus chinois et que des marques haut de gamme comme Michelin, mais excellent aussi bien, sinon plus.

En fait, pour le freinage, Techno Pneu a mieux performé que Michelin, et ce, pour une fraction du prix!

En plus, niveau durabilité, c’est similaire à celle des pneus d’origine d’un véhicule, donc pas besoin de s’en soucier pour les quelques années à venir.

Les réchapés technos, une deuxième vie aux usagers

Techno Pneu possède aussi des installations industrielles de rechapage de pneus, ce qui leur permet d’également proposer ce type de produit.

Encore une fois, c’est avec plus 50 ans d’expérience derrière la cravate que l’équipe se permet de promettre des produits qui répondent et surpassent les standards de qualité de l’industrie.

Les procédés de fabrication des pneus réchapés comportent plusieurs étapes :

Inspection initiale;

Râpage;

Évidement;

Application de la bande de liaison;

Application de la nouvelle bande de roulement;

Vulcanisation en autoclave;

Inspection finale.

Résultat, le pneu qui en ressort est d’excellente qualité, mais surtout beaucoup moins coûteux qu’un neuf.

En ce qui concerne cette gamme-ci, on retrouve des pneus régionaux/ urbains/ longue distance, des pneus mixtes/ hors route et des pneus pour l’hiver.

Si vous cherchez des pneus réchapés, soyez sans crainte, alors que Techno Pneu a plusieurs distributeurs au Québec.

Si l’usine et l’entrepôt de Techno Pneu se trouvent à Rimouski, n’ayez crainte de ne pas pouvoir être servi puisqu’ils ont beaucoup de distributeurs aux quatre coins du Québec:

Bas-Saint-Laurent;

Capitale-Nationale;

Centre-du-Québec;

Chaudière-Appalaches;

Gaspésie – Îles de la Madeleine;

Laurentides;

Montérégie;

Montréal;

Outaouais;

Saguenay-Lac-Saint-Jean.

D’ailleurs, sur leur site web, on retrouve beaucoup d’informations pertinentes complémentaires comme leur catalogue qui contient la liste de leur produit, et des renseignements sur la qualité de leurs pneus.

C’est aussi à cet endroit que l’on peut les contacter si on a besoin d’une soumission pour équiper nos véhicules de pneus remoulés.

En savoir plus sur l’entreprise québécoise Techno Pneu