LG quitte le monde des cellulaires: qu’est-ce que ça signifie pour les utilisateurs?

La multinationale sud-coréenne LG annonce qu’elle quitte le milieu des téléphones intelligents et cesse toute activité qui y est liée dans le monde pour se concentrer sur d’autres secteurs technologiques.

Même si LG Electronics a déjà été l’un des plus grands fabricants de téléphones cellulaires, ces temps sont révolus, et l’entreprise a récemment décidé de se retirer de cet univers compétitif.

Pièces de véhicules électriques, appareils connectés, maisons intelligentes, robotique, intelligence artificielle et plus encore, c’est loin de signifier l’arrêt de leurs opérations.

Cependant, beaucoup d’utilisateurs possèdent et utilisent encore leur cellulaire, donc qu’est-ce que ça peut bien signifier pour eux?

LG Electronics a annoncé se retirer complètement du monde des téléphones intelligents.

Le changement majeur, c’est qu’on ne pourra bientôt plus se procurer de téléphone de marque LG. En ce moment, les fournisseurs de services à travers la planète écoulent leur stock. Selon la multinationale sud-coréenne, la liquidation devrait être terminée d’ici le 31 juillet 2021.

Évidemment, ça implique aussi que LG ne compte plus introduire de nouveau modèle de téléphone à l’avenir.

Par contre, les écouteurs boutons et sans fil ainsi que les haut-parleurs Bluetooth sans fil de LG seront toujours disponibles auprès des fournisseurs.

La fin des mises à jour de sécurité?

La question qui brûle les lèvres des utilisateurs actuels de téléphones LG, c’est de savoir si leur téléphone va continuer à fonctionner, pour combien de temps, et est-ce que ça sera sécuritaire?

Effectivement, les appareils vont continuer à fonctionner avec nos différents fournisseurs de services. La garantie standard sera elle aussi honorée pour l’année qui suit l’achat, et des pièces de rechange seront disponibles auprès du fournisseur pendant au moins deux ans à compter de la date d’achat du téléphone.

Au moment d’écrire ces lignes, on peut toujours se procurer des vieux modèles de téléphone sur le site web de LG. Forcément, on se doute que si on a besoin de pièces de rechange, on devra avoir notre facture à l’appui qui prouve l’année de notre achat.

En ce qui concerne les mises à jour, LG explique que celles de sécurité, de logiciels et de fonctionnalités seront fournies pendant au moins deux ans tout dépendamment du modèle et de sa date de sortie.

En ce moment même, une mise à niveau vers Android 11 est en cours de développement, et l’entreprise a même l’intention de permettre à certains de ses appareils d’utiliser Android 12.

La liste exacte des modèles n’a pas été rendue publique, mais LG explique que les utilisateurs concernés recevront une notification directement sur leur téléphone si c’est le cas.

Fort est à parier que seuls les modèles les plus récents en bénéficieront.

Pendant combien de temps les applications et services LG resteront-ils disponibles? Selon l’entreprise, ça sera conformément à ses politiques actuelles, information qui reste assez vague puisque ça varie selon la région dans laquelle on se trouve.

Bref, les détenteurs de téléphones intelligents LG devront être bien attentifs aux mises à jour proposées histoire d’avoir la version la plus sécuritaire disponible.

Plus le temps va passer et plus la prudence sera de mise pour de pas infecter l’appareil. Évidemment, l’installation d’un antivirus sur son téléphone est toujours une bonne idée pour doublement se protéger.

