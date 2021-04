Air Tag, Apple TV 4K, iMac, iPad Pro, les nouveautés annoncées par Apple lors de son Keynote

Lors de sa première présentation Keynote de l’année 2021, Apple a dévoilé de nouveaux produits. Tim Cook et son équipe a présenté l’Air Tag, un nouvel Apple TV 4K, un nouveau iMac et un nouvel iPad Pro.

Les présentations Keynotes d’Apple sont toujours très attendues par les fervents de la marque, alors qu’elles nous permettent d’en apprendre plus sur les nouveaux produits de la marque à pomme.

Pour sa première présentation de 2021, Apple en a profité pour notamment dévoiler des nouveautés au niveau d’Apple Card, Apple Podcast, une nouvelle couleur mauve pour l’iPhone 12 et de nouvelles séries à venir sur Apple TV.

Des annonces qu’on pourrait juger plus minimes.

Heureusement, la firme de Cupertino avait du plus lourd à nous annoncer avec le lancement de l’Air Tag, un nouvel Apple TV 4K, un tout nouvel ordinateur Mac et enfin un nouvel iPad Pro.

Retrouvez vos objets perdus avec l’Air Tag

Des rumeurs circulaient depuis longtemps concernant l’Air Tag et elles se sont finalement concrétisées. Apple lance donc son propre dispositif pour retrouver nos objets perdus.

L’Air Tag adopte un format similaire à un porte-clés de sorte que l’on peut l’accrocher à l’objet que l’on souhaite retrouver si l’on devait l’égarer.

Ce peut-être nos clés, notre sacoche, notre sac ou bien notre valise par exemple.

Retrouvez vos objets perdus comme vos clés grâce au Air Tag d’Apple.

À partir de notre iPhone, iPad ou Mac, on peut localiser notre Air Tag et le faire sonner via le service: Localiser d’Apple.

On peut même utiliser la localisation de précision avec un iPhone 11 ou un iPhone 12, alors qu’une flèche va littéralement nous indiquer par où le retrouver.

L’air Tag sera vendu à 39$ pour un dispositif ou 129$ pour un lot de 4. On peut le précommander à partir du 23 avril et il sera officiellement disponible le 30 avril 2021.

Un nouvel Apple TV 4K plus immersif

Les détenteurs d’un téléviseur 4K pourront profiter d’un nouvel Apple TV 4K toujours plus immersif.

En y implantant la puce A12, ce nouvel Appel TV offre plus rapidité lorsqu’on navigue dans l’interface.

Outre la rapidité, ce nouveau dispositif de visionnement offre également l’imagerie High Dynamic Rage (HDR) pour un meilleur contraste des couleurs selon la luminosité des images.

Le nouvel Apple TV 4K offre des images toujours plus réalistes.

L’Apple TV 4K ajoute également le Dolby Vision et le Dolby Atmos pour une expérience toujours plus prenante pour nos divertissements.

Enfin, une nouvelle télécommande débarque avec un bouton Siri, alors qu’on pourra demander à l’assistant vocal de nous jouer ce que l’on veut.

L’Apple TV 4K sera disponible avec 32 Go ou 64 Go de stockage et sera vendu respectivement à 229$ et 249$. Il est pour le moment possible de le précommander à partir du 30 avril et il sera officiellement lancé à la mi-mai- 2021.

Un nouveau iMac avec puce M1 au look sublime

Introduit dans ses nouveaux ordinateurs portables MacBook et MacBook Air à l’automne 2020, la puce M1 conçue par Apple s’amène maintenant dans l’ordinateur de bureau iMac.

Ce dernier adopte un look vraiment sublime, alors que le volume de l’ordinateur a été réduit de 50%.

Ceci s’explique justement par la puce M1 qui permet à Apple d’économiser de l’espace pour le CPU, le GPU et le système de refroidissement de l’ordinateur.

En plus d’offrir plus de puissance et un look épuré, ce nouveau iMac embarque un écran 4,5K de 24 pouces avec True Tone où l’image s’adapte selon la luminosité ambiante.

Le nouvel iMac d’Apple adopte un look épuré et vibrant avec plusieurs couleurs disponibles.

Avec le télétravail qui s’est également imposé dans la dernière année, Apple a cru bon avec raison d’améliorer la qualité de la caméra du Mac ainsi que son micro.

Le iMac embarque donc une caméra 1080p et son micro est en mesure d’éliminer les bruits ambiants pour vraiment se concentrer sur notre voix.

Enfin, 3 nouveaux claviers seront offerts, dont le premier clavier externe avec l’identification via notre empreinte digitale avec Touch ID.

Ce nouveau iMac sera offert en 7 couleurs, soit: gris, vert, jaune, orange, rouge, bleu et mauve.

Il sera disponible à partir de 1599$ pour un modèle avec 256Go de stockage. On peut le précommander à parti du 30 avril et il sera disponible à partir de la mi-mai 2021.

Un iPad Pro toujours plus puissant

Enfin, on attendait un nouvel iPad Pro et Apple l’a annoncé. Il s’agira du premier iPad à embarquer lui aussi la puce M1 conçu par Apple.

Encore une fois, cette puce amène beaucoup plus de puissance à la tablette et la rend plus efficace. Idéal pour les applications plus énergivores.

Ce nouvel iPad Pro sera notamment compatible avec le réseau 5G, ce qui va nous permettre de télécharger jusqu’à 4 Go par secondes dans les meilleures conditions.

On retrouve également un port Thunderbolt USB 4 qui offre une vitesse de transfert jusqu’à 40 Go seconde.

L’iPad Pro d’Apple accentue son avance pour la tablette la plus puissante sur le marché.

Une nouvelle caméra ultra grand angle de 12 Mp a également été ajoutée à la tablette. Combinée avec la fonction Centre Stage, celle-ci va nous permettre de nous suivre si l’on se déplace lors d’un appel vidéo.

Enfin, que ce soit sur le modèle de 11 pouces ou celui de 12,9 po, l’écran de l’iPad Pro en sera un XDR, donc Extreme Dynamic Range, pour un contraste de couleurs encore plus accru.

L’iPad Pro 11 pouces débutera à 999$, alors que le 12,9 pouces lui sera à 1399$ pour le 128 de stockage. Il sera possible de le précommander à partir du 30 avril 2021 et sera disponible à partir de la mi-mai 2021.

