Zoom se dote d’un mode immersif pour reproduire les salles de réunion

Zoom présente sa toute dernière nouveauté : la vue immersive. Celle-ci permet aux hôtes de réunions de donner une apparence d’auditorium, de salle de classe ou de conférence et bien d’autres à une rencontre virtuelle.

En attendant de retrouver un semblant de vie normale suite à la pandémie, il faut avouer qu’on est plus connecté que jamais à nos écrans.

Non seulement un grand nombre d’employés est encore en télétravail, mais même l’école se fait à la maison en ce moment.

Avec sa nouvelle fonctionnalité de vue immersive, l’application de vidéoconférence Zoom espère redonner une impression de vie « normale » à ses utilisateurs, même si ce n’est que de façon virtuelle.

La vue immersive de zoom permet de feindre plusieurs décors de réunions décontractés ou plus formels.

Se rassembler à plusieurs endroits… virtuellement

Pour le moment, la vue immersive de Zoom peut être déclinée en plusieurs endroits différents, certains à l’allure plus formelle et d’autres plus décontractés tel que :

Une salle de classe;

Un auditorium;

Une galerie d’art;

Une salle de réunion classique.

Ça, c’est en plus de la possibilité de créer son propre décor, chose qui peut être particulièrement intéressante et motivante pour le sentiment d’appartenance à une entreprise en particulier.

Les hôtes des réunions ont plusieurs possibilités, alors qu’ils peuvent placer automatiquement ou manuellement les participants dans le lieu virtuel de leur choix, les déplacer à leur guise ou même redimensionner les participants pour créer un sentiment authentique impressionnant.

Si le groupe est tanné, pas de problème, puisque l’hôte peut aussi revenir à tout moment en mode normal.

Quelques options encore indisponibles

Puisque la vie immersive est encore nouvelle sur Zoom, quelques options ne sont pas encore disponibles.

Par exemple, celle-ci est limitée à des réunions de 25 personnes et n’est pas disponible dans les ateliers. Sinon, ce n’est pas encore possible d’effectuer d’enregistrement si on utilise la vue immersive.

Pour ce qui est des prérequis, Zoom explique que la fonction est disponible depuis sur le logiciel compatible avec Windows et macOS et activé par défaut pour tous les comptes Pro et gratuits dont la version est 5.6.3 ou supérieur.

Pour tous les autres types de comptes, on doit l’activer depuis le portail web en se rendant sur Zoom depuis notre navigateur.

Comment activer la vue immersive sur Zoom

Une fois la réunion commencée, appuyer sur l’icône des petits carrés en haut à droite complètement de la fenêtre. Cliquer sur la troisième option appelée Scène immersive. Choisir les paramètres de son choix dans la fenêtre d’options qui vient de s’ouvrir.

Un aperçu de comment activer la fonction de vue immersive sur Zoom 5.6.3 ou supérieur.