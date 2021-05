Pourquoi et comment faut-il refuser les fausses demandes d’amitié sur Facebook

Une vague de fausses demandes d’amitié sévit sur Facebook. Des femmes qui semblent directement sorties de films pour adultes aux profils plus subtiles qui prétendent simplement vouloir discuter avec nous, il est plus prudent que l’on n’accepte pas de telles demandes et qu’on les signale. On vous explique comment et pourquoi se protéger.

Noms invraisemblables ou étrangers, photos de profil tirées de films pornos ou d’actrices américaines connues, comptes pratiquement vides, sans informations, invitations de nature sexuelle… On en voit passer de tous les genres sur Facebook et Instagram.

Au premier abord, on peut être tenté d’accepter toutes ces demandes d’amitié. Par contre, malheureusement, la grande majorité d’entre elles cachent des arnaques, voire des tentatives de fraude.

Bien que ce soit souvent facile de les reconnaître, c’est toujours possible de faire une recherche par image sur Google. On se rend rapidement compte qu’on ne se fait pas inviter par qui on pense.

Cependant, on doit non seulement les refuser, mais idéalement les signaler à Facebook pour éviter que d’autres se fassent prendre. On vous explique comment et pourquoi.

Le genre de demande d’amis qu’on peut recevoir sur Facebook.

Comment signaler le compte d’une demande d’amitié sur Facebook

Si jamais l’on reçoit ce type de demande sur Facebook, on peut évidemment simplement l’ignorer ou la refuser, voire bloquer la personne.

Cependant, on n’aide pas vraiment notre prochain en s’arrêtant là. Justement, s’il y a autant de faux compte fur Facebook, c’est que la plupart des gens qui en reçoivent ne prennent pas le temps de les signaler aux modérateurs du réseau social.

Si, au contraire, on consent plutôt à ces demandes, ça peut même devenir problématique. En effet, ça ajoute de la crédibilité à de tels profils, surtout pour vos amis communs.

Disons que la même personne s’essaie auprès de votre frère et que celui-ci s’aperçoit que vous êtes un ami commun avec le faux compte, il pourrait aveuglément accepter la demande d’amitié parce qu’il a confiance en vous.

En plus, en acceptant d’avoir de faux comptes parmi sa liste de contact, c’est un peu afficher son insouciance : d’autres personnes mal intentionnées risquent de nous envoyer des demandes d’amis en se disant que de toute façon, on les tolère.

Le meilleur moyen reste de faire un signalement à Facebook. Pour y arriver, on doit :

Cliquer sur le nom du faux profil pour afficher celui-ci. Cliquer sur les trois points horizontaux à côté du bouton Envoyer un message. Sélectionner Trouver de l’aide ou signaler un profil. Cliquer sur l’option Faux compte parmi les multiples choix. Cocher Je pense que cela va à l’encontre des Standards de la communauté Facebook, puis finalement appuyer sur Signaler.

Les étapes pour signaler un faux profil aux modérateurs sur Facebook.

