Voici comment voir le contenu d’un message reçu sur Facebook Messenger sans que l’autre personne ne reçoive la mention « vu ». Pour cela, il faut utiliser l’application Messenger pour iPhone ou iPad.

On reçoit un message sur l’application Facebook Messenger et on peut seulement voir les quelques premiers mots du message en gras.

Parfois, pour toutes sortes de raisons on ne veut pas que l’autre sache tout de suite qu’on l’a lu, mais on est extrêmement curieux de savoir ce que la personne nous a écrit.

C’est donc possible de voir le contenu du message au complet sans que l’autre personne reçoive la mention « vu » sous la bulle de son message envoyé.

Comment faire pour lire le message?

Voici le truc! Il suffit de peser quelques secondes sur le message qu’on souhaite voir et la conversation apparaît.

De cette façon, on peut voir le dernier message reçu de cette personne au complet ainsi que les quelques messages échangés avant.

De cette façon, le message ne sera pas marqué comme « vu » pour l’autre utilisateur Facebook.

Voici un aperçu de l’option prévisualisation d’un message sur l’appli Messenger

Si on veut quitter cette fonction, on a juste à cliquer sur notre écran, à côté de la zone de conversation et le message reste comme non lu pour nous et pour l’autre personne avec qui on discute.

Il est également possible de mettre la conversation en mode sourdine, de l’archiver ou même de la supprimer.

N’oubliez pas, cette option est disponible seulement pour les personnes qui possèdent un iPhone ou un iPad d’une génération assez récente.

Ça vous évitera peut-être quelques malentendus avec vos parents, amis ou collègues de travail!

On aimerait définitivement l’avoir aussi pour Android!

Facebook Messenger renforce les paramètres de confidentialité de son application