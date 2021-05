Fini le stockage illimité gratuit des photos et vidéos sur Google Photos

Google annonce qu’il mettra fin à son offre de stockage illimité pour les photos et les vidéos sur son service en nuage Google Photos. À partir du 1er juin 2021, toutes les photos et vidéos enregistrées sur le service seront comptabilisées dans une limite de 15 Go.

Voilà une nouvelle qui en décevra certainement plusieurs. Google a annoncé via sa page de support qu’il mettra fin à son offre gratuite de stockage de photos et vidéos sur Google Photos.

À partir du 1er juin 2021, notre compte sera limité à 15 Go d’espace gratuit. Cet espace ne sera pas uniquement dédié à Google Photos, mais bien à nos courriels sur Gmail et nos sauvegardes sur Google Drive.

Google Photos met fin à son offre de stockage illimité gratuit pour nos clichés.

Pour bénéficier de plus d’espace de stockage, il faudra souscrire à un abonnement mensuel de Google One. On pourra ainsi augmenter de 100 Go, 2 To ou 10 To monnayant un forfait à 2,79$, 13,99$ ou 69,99$ par mois.

Que va-t-il arriver avec toutes les photos et vidéos que l’on a sauvegardées sur Google Photos avant le 1er juin 2021? Celles-ci ne seront pas comptabilisées dans le fameux 15 Go gratuit. Elles seront donc toujours sauvegardées gratuitement.

Ce sont donc les photos et vidéos que l’on va sauvegarder sur Google Photos à partir du 1er juin 2021 qui vont être comptabilisées dans la limite de 15 Go. Par ailleurs, les photos stockées gratuitement le seront dans une qualité inférieure. Il faudra payer pour avoir la meilleure qualité.

Pourquoi Google abandonne-t-il l’offre illimitée gratuite? Parce que l’hébergement leur coûte trop cher alors que l’entreprise indique héberger plus de 4 mille milliards de photos et 28 milliards de nouvelles photos et vidéos qui sont importées chaque semaine.

Stockage illimité gratuit pour les détenteurs d’un téléphone Pixel

Si vous avez un téléphone intelligent Google Pixel, vous échapperez à ce couperet.

En effet, les détenteurs d’un téléphone Pixel bénéficieront toujours de l’espace de stockage illimité même passé le 1er juin 2021.

Ceci concerne tous les téléphones Pixel, du Pixel original au Pixel 5. Bref, si on a un Pixel 3a XL, un 4a 5G, un Pixel 5 ou un Pixel 2, on pourra continuer de stocker nos photos et vidéos sur Google Photos de façon illimitée et gratuite.

Des alternatives pour sauvegarder nos photos et vidéos

Pour ceux qui n’ont pas de téléphone Google Pixel et qui ne souhaitent pas souscrire à un abonnement de Google One, quelles sont les options?

Forcément, on pourra continuer de sauvegarder nos photos et vidéos à même notre téléphone.

Si l’on a un téléphone ou une tablette Android où il est possible d’insérer une carte mémoire Micro SD, on pourra y faire des sauvegardes dessus.

Sinon, il y a toujours la possibilité de faire des sauvegardes sur un disque dur externe.

Enfin, il y a la possibilité de mettre nos photos sur un autre service de stockage tel que One Drive de Microsoft, DropBox ou iCloud pour les détenteurs d’appareils Apple. Le hic, c’est que ces services aussi ont une limite de stockage gratuite.

