Microsoft signe l’arrêt de mort d’Internet Explorer pour 2022

Microsoft a publiquement annoncé que le navigateur web Internet Explorer ne serait finalement plus pris en charge à partir du 15 juin 2022. C’est le nouveau navigateur de Microsoft, Edge, qui prendra officiellement sa place à compter de cette date butoir.

Depuis qu’Edge a remplacé Explorer en 2015, ce dernier n’est plus supporté par les gens de chez Microsoft, si bien qu’ils suggèrent eux-mêmes de ne plus l’utiliser.

Par contre, même si on ne l’utilise plus, Internet Explorer demeure présent sur les PC qui roulent sur Windows 7, 8 et 10, chose qui s’apprête à changer dans la prochaine année.

Plus de 25 ans après avoir été lancé, c’est bientôt officiellement la fin pour Internet Explorer.

À quoi s’attendre pour la suite

Pour ne pas prendre les entreprises au dépourvu, Microsoft a annoncé sur son blogue les étapes menant vers la fin de l’emblématique navigateur web.

En ce qui concerne monsieur et madame tout le monde, il faut savoir que l’application de bureau d’Internet Explorer sera complètement désactivée après la date butoir du 15 juin 2022.

Si jamais on tentait de l’ouvrir, on serait automatiquement redirigé vers Edge, le navigateur le plus récent de Microsoft qui a été entièrement mis à jour au cours des dernières années.

Par contre, c’est possible que certains sites aient été complètement programmés pour Explorer et qu’ils soient donc « défectueux » à Edge.

Ce qui est intéressant à savoir, c’est que Edge, pour ces cas précis, est doté d’un mode spécial appelé le mode IE qui permet d’ouvrir ces pages spécifiquement conçues pour Explorer.

Même si l’arrêt de mort d’Internet Explorer est prévu pour juin 2022, le mode IE d’Edge sera quant à lui pris en charge au moins jusqu’à 2029 histoire de laisser le temps aux entreprises de se mettre dans le ton.

D’ici là, c’est toujours possible de désactiver manuellement Internet Explorer depuis les paramètres de notre ordinateur parce que je le rappelle, il s’agit d’un navigateur désuet, ce qui peut le rendre dangereux à utiliser.

