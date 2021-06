Découvrez des idées cadeaux technos pour la fête des Pères

Vous cherchez un cadeau pour la fête des Pères? Retrouvez une petite liste d’idées cadeaux technos qui pourrait faire son bonheur.

Des accessoires pour protéger ses biens favoris

Vaut mieux prévenir que guérir dit-on! Voici des suggestions d’accessoires pour protéger les biens favoris de votre père.

Assurez la protection des biens de votre père avec ces suggestions d’accessoires.

Si votre père est souvent en mouvement, qu’il est un amateur de photographie ou de vidéo et qu’il a plusieurs appareils comme un portable, une tablette, etc. ce sac à dos est fait pour lui. L’Everyday Backpack est spécifiquement conçu pour trimballer les appareils technologiques. Ce dernier a également des classeurs pour y mettre et protéger nos lentilles. Fait de plastique recyclé et résistant à l’eau, il a vraiment fière allure!

Notre chronique sur l’Everyday Backpack

Quoi de plus précieux que nos cartes? Cartes bancaires, de crédit, permis de conduire, carte d’assurance maladie. Perdre son portefeuille est un cauchemar que l’on ne veut pas vivre. Ekster propose un portefeuille qui nous protège des vols via les ondes RFID, mais aussi nous permet de le localiser à partir de notre téléphone intelligent.

Notre chronique sur le portefeuille d’Ekster

Si votre père aime faire des rénovations pour entretenir sa maison, nul doute qu’il tombera sous le charme de cette caméra thermique. En attachant la caméra Flir One Pro à notre téléphone intelligent, on est en mesure de voir des images thermales. On peut ainsi localiser des problèmes électriques, pertes de chaleur, infiltrations d’eau ou des fenêtres mal calfeutrées.

Notre chronique sur la caméra Flir One Pro

Enfin, il y a évidemment la voiture qu’il faut protéger! L’entreprise québécoise Vehicule Mind offre un appareil qui nous permet d’avoir un diagnostic en temps réel de notre voiture sur notre téléphone intelligent. État de la batterie, niveau d’essence, problème mécanique, Vehicule Mind nous donne autant d’informations qui nous permettent d’éviter le pire et payer la totale si le problème s’accentue.

Notre chronique sur Vehicule Mind

Des assistants vocaux pour l’aider à la maison et dans la voiture

De l’aide dans la maison n’est jamais de refus! Les assistants vocaux peuvent évidemment donner des coups de main pour nous divertir, nous informer et contrôler nos appareils domotiques.

Le Nest Audio, Nest Hub 2e génération ou l’Echo Show 10 peuvent nous assister dans notre maison.

Si votre père est particulièrement un amateur de musique, alors l’assistant Google Nest Audio est fait pour lui. Fini le son « cacane » que l’on a souvent avec les petits assistants vocaux. Le Nest Audio est un vrai bon petit haut-parleur qui nous offre une belle qualité au niveau des sons graves notamment.

Notre chronique complète sur l’assistant Nest Audio

À l’inverse, si elle préfère visualiser du contenu plutôt que de se le faire réciter par l’assistant, on peut opter pour une solution avec écran comme le Nest Hub 2e génération. Ce dernier nous permet de regarder du contenu en ligne, voir notre agenda, le trafic, etc. Il peut même monitorer notre sommeil si on le place dans notre chambre.

Notre chronique complète sur l’assistant Google Nest Hub 2e génération

Il y a aussi l’Echo Show 10 d’Amazon qui ne manquera pas de créer un effet wow. L’assistant est muni d’un imposant écran de 10,1pouces et le plus impressionnant est qu’il nous suit! On peut donc suivre son contenu favori tout en se déplaçant dans notre pièce et l’appareil va toujours s’orienter vers nous.

Notre chronique complète sur l’assistant Echo Show 10

Enfin, il n’y a pas qu’à la maison où un assistant vocal peut nous aider, dans notre voiture aussi! L’Echo Auto permet d’obtenir l’aide d’Alexa lorsqu’on a les deux mains sur le volant. Que ce soit pour obtenir des informations sur le trafic, lancer une chanson ou faire un appel, Alexa peut nous aider.

Notre chronique sur l’assistant Echo Auto

Des montres intelligentes pour le faire bouger

Bouger, c’est la santé! Une montre intelligente peut s’avérer une solution intéressante pour trouver la motivation de s’activer quotidiennement.

Encouragez votre père à bouger avec une montre intelligente!

Une solution abordable et plus discrète est le bracelet d’activité Fitbit Inspire 2. Ce dernier nous permet de suivre notre fréquence cardiaque, nos activités et le nombre de pas que l’on a fait, les distances que l’on a parcourues, monitorer notre sommeil et plus encore.

Notre chronique complète sur le bracelet Fitbit Inspire 2

Pour une solution encore plus complète, on peut aussi opter pour la Fitbit Sense. La montre adopte un look similaire à l’Apple Watch et nous permet, en plus de suivre nos activités physiques, de suivre des entrainements à même la montre. On retrouve également des capteurs pour suivre notre gestion du stress, un électrocardiogramme et un capteur pour le taux d’oxygène dans le sang.

Notre chronique complète sur la montre Fitbit Sense

Enfin, si notre père est muni d’un iPhone, il y a évidemment la fameuse Apple Watch et son dernier modèle la Series 6. Cette dernière se démarque par son capteur Health Sensor qui permet de mesurer le taux d’oxygène dans le sang. On peut également y suivre des entrainements via le programme Apple Fitness +. Pour une solution plus abordable, on peut également se tourner vers le modèle SE.

Notre chronique complète sur les montres Apple Watch Series 6 et SE

Des écouteurs et haut-parleurs pour lui en mettre plein les oreilles

Votre père est un amateur de musique? Voici des modèles d’écouteurs et haut-parleurs qui ont retenu notre attention.

Offrez une paire d’écouteurs pour la fête des Pères, que ce soit des écouteurs boutons ou un casque d’écoute.

Si vous cherchez une paire d’écouteurs de type boutons à un plus petit prix, les Earfun Free Pro sont une option intéressante. Il s’agit des plus petits écouteurs à réduction de bruit ambiant au monde. La qualité du son n’est pas à se jeter par terre, mais ça demeure très respectable. On a 6h d’autonomie sur une seule charge et le caisson en ajoute 26 autres.

Notre chronique complète sur les Earfun Free Pro

Du côté des amateurs d’Apple, nul doute que les AirPods Pro sont une solution intéressante. Ils sont plus dispendieux, mais ça demeure un produit de qualité. Non seulement au niveau de la qualité sonore, mais aussi pour sa suppression du bruit ambiant et de son confort.

Notre chronique complète sur les AirPods Pro

Si notre père n’est pas une amateur des écouteurs boutons, on peut alors opter pour un casque d’écoute. Deux casques peuvent être intéressants, soit les 450BT de Sennheisser ou les WH-1000XM4 de Sony. Ce dernier est vraiment la crème des casques d’écoute à suppression du bruit, mais il faut payer le prix. Le casque de Sennheiser s’avère une solution intéressante si on veut débourser moins.

Notre chronique complète sur le casque 450BT de Sennheiser

Notre chronique complète sur le casque WH-1000XM4 de Sony

Une autre alternative ce sont les écouteurs de la compagnie Aftershokz. Ceux-ci se démarquent alors qu’on ne les met pas sur ou dans nos oreilles. En effet, leur casque utilise la conduction osseuse pour transmettre le son à nos oreilles. Ceci offre un grand confort et permet d’entendre ce qui se passe autour de nous, ce qui est pratique si l’on court à l’extérieur par exemple. On retrouve deux modèles, les OpenComm si on veut surtout parler au téléphone et Aeropex pour la musique et l’entrainement.

Notre chronique complète sur le casque Aeropex d’Aftershokz

Notre chronique complète sur le casque OpenComm d’Aftershokz

Sinon, la fête des Pères est également annonciatrice de l’été et l’été on porte des lunettes fumées! Bose propose une paire avec des haut-parleurs intégrés! Les Frame de Bose cachent de petits haut-parleurs dans la monture qui nous permettent de profiter de notre musique favorite pendant environ 3h et demie.

Notre chronique sur les lunettes Frame de Bose

Enfin, si votre père est souvent en mouvement ou aime passer du temps à l’extérieur, le haut-parleur Sonos Roam est vraiment intéressant. Petit, compact, élégant, le plus petit des haut-parleurs Sonos en a dedans. La qualité sonore est excellente pour un haut-parleur de ce type. En plus il résiste à l’eau, à la poussière et aux chocs.

Notre chronique sur le Sonos Roam

Des tablettes pour le divertir

Une tablette peut également représenter une belle idée cadeau pour notre papa. Voici des modèles intéressants selon le prix que l’on est prêt à mettre.

Une tablette serait un beau gros cadeau à offrir à son papa!

L’alternative la plus abordable est certainement les tablettes Fire HD d’Amazon. On retrouve trois modèles, 7 pouces, 8 pouces et 10 pouces. Ces tablettes sont surtout faites pour les divertissements, alors que l’écosystème d’Amazon est moins orienté pour le travail, disons. On peut y écouter nos émissions favorites sur des applications comme Netflix et jouer à des jeux populaires.

Notre chronique complète sur les tablettes Fire HD d’Amazon

Samsung aussi offre une tablette à prix plus abordable avec la Galaxy Tab A7. Celle-ci offre un bel écran de 10,4 pouces, parfait pour nos divertissements. Si l’on cherche un modèle plus gros et plus puissant, il faut alors se tourner vers les modèles Galaxy Tab S7 et Galaxy Tab S7+.

Notre chronique complète sur la tablette Galaxy Tab A7

Notre chronique complète sur la tablette Galaxy Tab S7 et S7+

Si vous cherchez quelque chose de plus robuste, alors la Galaxy Active 3 est faite pour résister aux intempéries. Que ce soit parce que votre père aime travailler dans des environnements hostiles ou est un amateur de plein air, la Galaxy Active 3 peut résister aux chocs et être submergée sous l’eau.

Notre chronique sur la tablette Galaxy Active 3

Enfin il y a évidemment les indémodables iPad qui demeurent les leaders incontestés du monde des tablettes. iPad Mini 5e génération, iPad 8e génération, iPad Air 4e génération, on peut devenir mélanger devant tous ces choix. Tout est une question de l’utilisation que l’on souhaite en faire et donc savoir si on veut plus de puissance, une plus grande surface, etc. Quant aux iPad Pro, ça demeure la Cadillac des iPad, mais de nouveaux modèles devraient être annoncés au courant des prochains mois.

Notre chronique complète sur les iPad 8e et iPad Air 4e génération

Des accessoires d’ordinateurs et de « gaming »

Votre père aime passer beaucoup de temps devant l’ordinateur pour le travail ou pour jouer à des jeux vidéo? Voici quelques suggestions d’accessoires intéressants.

Améliorez l’expérience de votre père devant son ordinateur avec ces accessoires.

L’ordinateur de votre père manque de ports pour brancher tous ces accessoires? Offrez-lui un adaptateur 9 ou 11 en 1! On peut opter pour une solution plus petite et portable avec un adaptateur 9 en 1, ou bien une solution qui va également surélever l’ordinateur pour évacuer la chaleur et offrir 11 ports. USB, Ethernet, VGA, HDMI, fente SD et microSD, port 3,5mm, tout y est!

Lire notre chronique sur l’adaptateur 9 en 1 de Choetech

Lire notre chronique sur l’adaptateur 11 en 1 de Choetech

Que votre père soit un « gamer » ou non, il aimera certainement avoir un internet stable et rapide. Le routeur de gaming Archer de TP-Link permet d’obtenir la pleine puissance de notre forfait internet tout en assurant une connexion stable grâce à ses 8 antennes et multiples ports Ethernet. Ce dernier est aussi muni d’une protection contre les attaques intrusives et est muni d’un contrôle parental.

Notre chronique sur le routeur Archer AX11000 de TP-Link

Assurez du confort à votre père s’il passe de longues heures devant l’ordinateur. Les chaises de « gamers » sont souvent négligées, mais demeurent une option vraiment intéressante puisqu’elles sont spécifiquement faites pour y passer de long moment dessus. Les chaises Marvo par exemple nous procurent un confort, mais également un support ergonomique.

Lire notre chronique sur les chaises Marvo

Cette chronique contient des liens d’affiliations. Apprenez-en plus.