Ce casque d’écoute ultra confortable nous aide à relaxer et nous endormir paisiblement

Le casque d’écoute Kokoon cherche à nous détendre, réduire notre niveau de stress et carrément nous aider à dormir. Ces derniers sont véritablement uniques en leur genre au niveau du confort. On peut les utiliser pour suivre des séances de détente ou écouter notre musique favorite.

Porter un casque d’écoute pour s’endormir. L’idée semble farfelue alors que notre premier réflexe est de se dire: « ça ne doit pas être confortable dormir avec ça! ».

C’est effectivement l’idée qui nous a traversé l’esprit lorsque l’entreprise Kokoon nous a invités à tester la 2e édition de leur casque Kokoon Relax.

L’étonnement fut néanmoins total!

Le casque d’écoute Kokoon se démarque par son incroyable confort qui permet de le garder longtemps sur la tête.

Un casque d’écoute au confort incroyable

Il existe évidemment de nombreuses applications mobiles de relaxation, mais aucune ne vient avec un casque d’écoute tellement confortable que l’on peut dormir avec.

C’est ce que le casque d’écoute Kokoon offre. Fait de silicone et de tissu souples, puis d’oreillettes ventilées, on peut littéralement porter ce casque pendant des heures et s’endormir avec.

C’est d’ailleurs le but, puisque les Kokoon peuvent monitorer notre sommeil au même titre qu’une montre intelligente par exemple.

Grâce à ces capteurs, le casque peut détecter lorsqu’on s’endort et ainsi atténuer le son pour nous laisser dormir.

On pourra ensuite consulter nos données de sommeil dans l’application mobile.

Le casque d’écoute Kokoon est si confortable qu’on peut dormir avec sur la tête.

Cela dit, ça prend une adaptation quand même pour dormir avec, alors qu’on n’est pas nécessairement habitué à dormir avec quelque chose sur la tête.

De plus, si on préfère dormir sur le côté, on est mieux d’avoir un oreiller moelleux, parce qu’autrement ce n’est pas très confortable.

Par contre, si on dort sur le dos ou sur le ventre, là il n’y a pas de problème et on ne ressent pas d’inconfort après une longue période de temps.

Mixez les sons pour vous apaiser et relaxer

Le casque d’écoute Kokoon se jumelle à l’application mobile MyKokoon pour appareils iOS et Android.

C’est dans cette application que l’on peut lancer des bruits d’ambiances et des sons blancs (white noise).

On retrouve par exemple la pluie, un feu qui crépite, des vagues ou une forêt la nuit. 9 choix nous sont offerts au total.

On retrouve plusieurs sons blancs et trames sonores pour relaxer sur l’application MyKokoon.

Il est ensuite possible de mixer ces sons blancs à des trames sonores de relaxation. Vous savez le genre de trames que l’on entend lorsqu’on va au spa?

On peut ainsi écouter des trames pour nous aider à nous endormir, réduire notre stress ou encore notre anxiété.

Ça fonctionne vraiment très bien, alors que l’on se retrouve littéralement dans un cocon de détente.

Si vous êtes du genre à avoir le hamster qui trotte dans la tête lorsque vous vous couchez, ceci aide grandement à se détendre et aller plus facilement dans les bras de Morphée.

Il est cependant dommage que l’application soit uniquement disponible en anglais, notamment au niveau des réglages alors qu’on peut déterminer quand on veut que le casque d’écoute s’éteigne, nous réveille ou atténue le son.

C’est sans compter les informations sur notre sommeil qui nous sont uniquement fournies en anglais.

Un casque pour aussi écouter sa musique

Heureusement, le casque d’écoute Kokoon n’est pas uniquement dédié à la relaxation. Ça aurait été pas mal cher si ça ne servait qu’à ça.

Non, le casque d’écoute Kokoon nous permet également d’écouter notre musique favorite à partir d’une application comme Spotify ou Apple Music par exemple à partir de notre téléphone intelligent.

Ce dernier peut se connecter sans fil via Bluetooth. On peut également le brancher via le fil 3,5mm qui est fourni dans la boîte.

Pour l’autonomie de la batterie, on peut espérer environ 13 heures d’écoute. C’est une bonne autonomie pour le sommeil, mais si on veut en faire son casque d’écoute de tous les jours ça va demander de le recharger souvent.

Il faut d’ailleurs prévoir une bonne heure et demie pour le recharger complètement, ce qui est quand même long.

Enfin, au niveau du prix, c’est un casque qui est dispendieux. On parle de 399$. C’est donc un casque luxueux.

Cela dit, son confort est indéniable et c’est sur point névralgique que le casque d’écoute Kokoon se démarque.

Si vous vous cherchez un casque d’écoute pour la vie de tous les jours et que vous voulez que celui-ci vous aide à vous détendre, vous ne serez surement pas déçu.

Et si jamais vous voulez économiser un peu, vous pouvez obtenir 10% de rabais en vous inscrivant à leur infolettre. Rien ne vous empêche ensuite de vous désabonner.

En savoir plus sur le casque d’écoute Kokoon