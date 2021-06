Cette carte SD ultrarésistante vous accompagne peu importe vos conditions de tournage

Vous cherchez une carte SD ultrarésistante pour accompagner vos nombreux tournages sans avoir la crainte que celle-ci s’endommage ou se brise au contact de l’eau et de la poussière? Je vous parle de celles utilisées par mon équipe et moi-même pour filmer le contenu de mon site.

Les cartes SD sont habituellement de petits objets assez fragiles, et ça peut vite devenir une source d’inquiétude quand on filme beaucoup ou encore quand nos tournages sont à l’extérieur ou fait depuis un drone, par exemple.

C’est un cauchemar de perdre toutes nos séquences vidéo à la fin d’une longue journée de travail, mais heureusement, il existe des modèles qui sont plus robustes et résistants que la norme, comme c’est le cas de la carte SD Tough-M de Sony.

Avec ses indices IPX8 et IPX6, la carte SD Sony Tough-M est résistante à l’eau et à la poussière.

Un double indice de protection pour apaiser l’esprit

Sony affirme que sa carte SD Tough-M est la plus résistante au monde, rien de moins.

On peut remercier son double indice de protection IPX8 et IPX6 qui est conçu pour protéger nos images dans des environnements de prise de vue très difficile, ce qui inclut :

Une résistance à la poussière;

Une résistance à l’eau, jusqu’à 72h dans 15 pieds d’eau.

En plus, elle est conçue sans petites nervures, ce qui réduit les dommages au boîtier qui résultent malheureusement souvent à un risque élevé de perte de données.

C’est particulièrement pratique quand on fait beaucoup de tournages. Oui, on est protégé des intempéries, mais on diminue aussi grandement de briser la carte si on doit la sortir et l’entrer à répétition dans nos appareils, comme c’est le cas avec les drones par exemple.

Outre sa robustesse, la carte SD Tough-M de Sony permet notamment l’enregistrement en 4K.

Des spécifications intéressantes pour l’utilisation quotidienne

Outre sa robustesse, la carte SD Tough-M est dotée de plusieurs spécifications particulièrement intéressantes pour ceux qui tournent au quotidien.

D’abord, elle est dotée d’une fonction qui nous permet de vérifier la place qu’il reste au sein de la carte. En analysant la mémoire flash, on obtient l’un des trois messages suivants :

Normal;

Près de la limite;

Plus de données disponibles.

Disons que c’est assez pratique pour faire une petite vérification avant un tournage et ne de pas avoir de mauvaise surprise en plein milieu de la journée.

Un autre aspect qui peut nous sauver la peau, c’est que la carte SD Tough-M de Sony est compatible avec un logiciel de récupération de contenu gratuit compatible autant avec Windows qu’avec MacOS.

En gros, le logiciel nous permet de retrouver des photos et des vidéos qui ont été accidentellement endommagées ou supprimées. Ce n’est pas miraculeux, mais ça nous enlève un peu de pression au moment de sortir filmer.

Par contre, au niveau du prix, il faut être prêt à dépenser pas mal plus que pour une carte SD classique, voire le double.

Oui elle est rapide, jusqu’à 277 Mo/s pour la lecture et 150 Mo/s pour l’écriture, et elle permet d’enregistrer en 4K, mais ce n’est pas nécessairement pour tout le monde.

Le public cible, c’est vraiment les gens qui vont s’en servir très souvent ou qui filment beaucoup dehors dans des conditions pas toujours optimales.

La carte SD Sony Tough-M est disponible en ligne en trois formats 64, 128 et 256 Go et les prix varient entre 63$ et 189$.

