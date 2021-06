Adieu Bixby? Samsung s’apprêterait à accueillir Sam, son nouvel assistant virtuel

Selon de nouvelles rumeurs, Samsung s’apprête à présenter son tout nouvel assistant virtuel qui pourrait potentiellement remplacer l’actuel Bixby. Les premières images de l’assistante appelée Sam ont été brièvement dévoilées par le studio d’animation Lightfarms qui s’occupe du projet, juste avant d’être rapidement supprimé.

Aujourd’hui, beaucoup d’écosystèmes ont leur propre assistant virtuel. On n’a qu’à penser à Siri, Google Assistant et Alexa, les plus populaires à ce jour. Même Microsoft en possède un pour le système d’exploitation Windows appelé Cortana.

Malheureusement pour Samsung et Bixby, ça signifie aussi que la compétition, toujours plus forte, rend son assistant virtuel plutôt inintéressant.

Pour réussir à se garder la tête hors de l’eau et convenablement faire face à la compétition, Samsung serait en train de travailler sur une toute nouvelle version de son assistant qui s’appellera Sam.

Comme ça arrive souvent dans l’univers informatique, des images du nouveau projet ont fuité sur Vimeo, puis ont été supprimées. Un leaker d’information a cependant pris des captures d’écran et ne s’est pas gêné pour les publier sur son compte Twitter.

Une opération de rajeunissement pour Samsung

À la vue de ces images, il n’y a pas de doute, c’est une campagne de rajeunissement que s’apprête à lancer Samsung.

C’est le studio d’animation Lightfarms qui est derrière la conception de Sam, ce personnage 3D qui pourrait faire office de nouvel assistant mobile de l’entreprise coréenne.

On voit tout de suite par le visuel que la nouvelle approche de Samsung est plus moderne et réaliste, voire qui reprend certains codes de films d’animation et de jeux vidéo.

Bien que Samsung n’ait toujours pas officiellement annoncé vouloir remplacer Bixby, on se doute que c’est la raison pour laquelle Sam a été créé.

D’ailleurs, pour réaliser le projet, le studio Lightfarms s’est associé à l’agence marketing Cheil Agency, déjà bien connue de l’écosystème de Samsung Galaxy.

Fort est à parier qu’on aura bien rapidement des nouvelles de cet ambitieux projet!

Les nouveautés des téléphones Samsung Galaxy S21 5G, S21+ 5G et S21 Ultra 5G