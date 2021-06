Boudé par Google, Huawei lance son propre système d’exploitation

Après s’être fait interdire en 2019 l’accès à des technologies de télécommunication américaines comme Android, détenu par Google, voilà que l’entreprise Huawei lance son propre système d’exploitation, HarmonyOS.

Depuis que l’administration Trump a contraint Google à couper les ponts avec Huawei, les nouveaux téléphones et tablettes de l’entreprise chinoise ne peuvent plus proposer leurs applications comme YouTube, Gmail et autres, ainsi que le système d’exploitation Android.

Si Huawei voulait survivre, du moins dans le monde des téléphones intelligents, il devait se dépêcher d’agir. Sa solution? Sortir son propre système d’exploitation appelé HarmonyOS.

Parmi ses propositions, le widget « Super appareil » d’HarmonyOS semble particulièrement intéressant.

Une interface remplie de potentiel

Pour annoncer la nouvelle, Huawei a organisé une conférence 100% dédiée à son nouveau système d’exploitation où l’entreprise présentait plusieurs produits pouvant en bénéficier.

Pour construire HarmonyOS, les programmeurs se sont basés sur l’Android Open Source Project, le code source qui compose Android, mais que d’autres entreprises ont la permission d’utiliser à leur guise.

Le but de la société chinoise n’est pas de copier ce qui se fait déjà sur le marché avec Android et iOS, mais plutôt de s’en inspirer tout en ajoutant des fonctions qui, selon eux, manquent aux fameux systèmes déjà sur le marché.

Si HarmonyOS n’en est qu’à sa version 2.0, la conférence a montré où voulait se diriger Huawei.

Au menu, un panneau de contrôle pour permettre de contrôler tous nos appareils connectés depuis notre téléphone, paramètres de connexion rapide pour Wi-Fi et Bluetooth, l’ajustement de la luminosité à portée de main, un écran d’accueil intelligent et plusieurs widgets.

Parlant de widget, celui appelé « Super appareil » s’annonce particulièrement intéressant alors qu’il sert à connecter nos appareils préalablement enregistrés à notre téléphone en un glissement de doigt seulement.

En gros, ça permettrait à un utilisateur d’HarmonyOS qui écoute de la musique sur son cellulaire de glisser l’icône de son enceinte, de ses écouteurs ou de sa télévision pour que la musique se mette à jouer sur ceux-ci.

Tout ça pour éviter les fastidieuses étapes qui consistent habituellement à la recherche de l’appareil, le couplage avec notre téléphone, l’authentification pour finalement aboutir à la confirmation de connexion.

Même si HarmonyOS possède l’AppGallery, l’absence du Play Store fera sans doute mal à l’entreprise.

L’absence du Google Play Store risque de faire mal

Développer son propre système d’exploitation était la bonne chose à faire pour permettre à Huawei de garder la tête hors de l’eau après la contrainte des États-Unis.

Malheureusement, c’est loin d’être le seul défi qui attend l’entreprise chinoise alors que le magasin d’applications Play Store et toutes les apps signées Google sont toujours impossibles à télécharger.

Comme on l’avait vu avec la sortie du téléphone intelligent P40 Pro, Huawei possède sa propre boutique appelée AppGallery, mais les Google, Facebook et YouTube de se monde n’y figurent pas.

Pour que des applications créées ailleurs qu’aux États-Unis y figurent, ce n’est pas si simple non plus alors que Huawei doit réussir à convaincre les développeurs que de créer une version pour son système d’exploitation vaut la peine.

L’avenir de l’entreprise risque d’être plus facile en Chine, alors qu’ils ont déjà des alternatives pour les réseaux sociaux et autres applications américaines les plus populaires. Pour le reste du monde, c’est là que figurera le réel défi.

À voir si la qualité des appareils mobiles d’Huawei vaudra plus la peine que le fait de pouvoir télécharger Instagram et Amazon…

