Notre test de l’ordinateur ultraportable Galaxy Book Pro 360 de Samsung

Samsung propose un ordinateur ultraportable 2 en 1 fort intéressant avec le Galaxy Book Pro 360. Léger, polyvalent et rapide, ce portable saura séduire les personnes qui veulent une longue batterie, une machine rapide et qui se déplacent souvent avec leur ordinateur.

Samsung s’est réinvité dans l’arène des ordinateurs portables en 2020 et l’entreprise sud-coréenne nous arrive en 2021 avec un ultraportable qui n’a pas à rougir de la compétition.

Deux modèles nous sont proposés, soit le Galaxy Book Pro et le Galaxy Book Pro 360. C’est ce dernier modèle que nous avons eu la chance d’essayer.

Voici donc nos impressions sur cet ordinateur portable ainsi que les différences avec le modèle Galaxy Book Pro.

Un ordinateur portable ultramince et rapide

Le Galaxy Book Pro 360 se démarque d’abord par son format et plus particulièrement son épaisseur. Il est vraiment très mince à seulement 11,9mm. Ceci en fait évidemment un ordinateur léger avec un poids maximal de 1,39kg.

C’est un ordinateur particulièrement idéal pour les étudiants notamment ou les personnes qui se déplacent beaucoup avec leur ordinateur.

Le Galaxy Book 360 est ridiculement mince à seulement 11,9mm d’épaisseur.

C’est bien beau la grosseur, mais qu’a-t-il dans le ventre?

Le Galaxy Book Pro 360 embarque le tout récent processeur 11e génération d’Intel. Ce dernier est par ailleurs assorti de la certification EVO, ce qui signifie qu’il tire le maximum de ce processeur.

Qu’est-ce que ça veut dire dans la vie de tout le jour?

D’une part la rapidité. Ouvrir et fermer son ordinateur se fait en un claquement de doigts. Même chose pour les différents programmes et applications qu’on lance.

C’est sans compter qu’il est compatible avec la technologie Wi-Fi 6. Ainsi, si l’on a un routeur qui offre cette technologie de réseau, on obtient une vitesse internet vraiment rapide pour télécharger tout ce que l’on veut.

Enfin, avec ce processeur, on obtient une autonomie de batterie vraiment super intéressante. Samsung parle d’une autonomie de 20 heures, ce qui est un brin exagéré, car on imagine que c’est si on ne fait rien avec l’ordinateur.

Néanmoins, dans une utilisation, disons, normale où l’on travaille ou que l’on écoute des divertissements, on peut aisément obtenir près d’une quinzaine d’heures d’autonomie ce qui est vraiment très bon.

Un ordinateur 2 en 1 pour le divertissement et le travail

Samsung s’est bâti une réputation autour de ses écrans et le Galaxy Book Pro 360 est fidèle à celle-ci grâce à son écran Super AMOLED.

Les couleurs et les contrastes sont riches, mais on reprochera une fâcheuse tendance à réfléchir la lumière. Dos au soleil par exemple, on continuera de voir des reflets même si l’on met la luminosité au maximum.

Le Galaxy Book Pro est offert avec un écran 13,3 ou 15 pouces Super AMOLED.

Du côté des haut-parleurs, Samsung embarque ceux d’AKG avec la technologie Dolby Atmos.

Encore là, ça sonne bien beau sur papier, mais un ordinateur aussi mince ne peut pas faire des miracles. Déposer sur une surface plate le son nous est apparu moins bon que si on le plaçait en mode lecture en pliant l’écran sur un angle de 270 degrés.

Car oui, le Galaxy Pro 360 est un ordinateur 2 en 1 avec écran tactile. On peut virer l’écran sur 360 degrés et en faire une tablette notamment.

Le Galaxy Pro 360 vient avec le S Pen pour profiter pleinement de l’écran tactile.

Le modèle Pro 360 vient d’ailleurs avec un stylet S Pen. Les détenteurs d’un téléphone Galaxy Note ou d’une tablette Samsung S7+ ne seront pas dépaysés. Ce crayon nous permet notamment de naviguer, annoter, dessiner ou écrire.

Cette dernière fonction est d’ailleurs assez efficace, alors que les lettres que l’on écrit sont bien saisies.

Enfin, si on est du genre à faire beaucoup d’appels vidéo, la caméra frontale de l’appareil risque de nous décevoir. La qualité est assez ordinaire, puisque c’est une caméra de 720p. Par contre, le micro est très bon, notamment grâce au processeur d’Intel qui atténue les bruits ambiants.

Les différences entre le Galaxy Book Pro et Galaxy Book Pro 360

Trois éléments viennent différencier l’ordinateur Galaxy Book Pro du Galaxy Book Pro 360.

D’abord, la première différence on risque de la remarquer puisque les deux ordinateurs n’ont pas le même écran.

D’un côté le Galaxy Book Pro embarque un écran AMOLED (1920 X 1080), alors que le Galaxy Pro 360 lui offre un écran Super AMOLED (1920 X 1080).

De plus, le Galaxy Pro n’est pas dotée d’un écran tactile contrairement au Pro 360.

La deuxième différence est la dimension et le poids. Le modèle 360 est plus gros de quelques millimètres et pèse entre 1,04kg et 1,39kg (selon la configuration que l’on prend) contre 0,87kg ou 1,05kg pour le Galaxy Pro.

Enfin, le Galaxy Pro offre un espace de stockage de 256Go contre 512Go pour le modèle Pro 360. Aucun autre espace de stockage que ces deux-ci ne nous est offert.

Notons notamment que les deux viennent avec 8 Go de mémoire vive et qu’encore là il n’est pas possible d’avoir un modèle avec 16 Go de RAM par exemple. Dommage.

Les prix des Galaxy Book selon les configurations

Combien coûtent ces ordinateurs portables? Ce sont des machines assez dispendieuses, mais qui demeurent raisonnables en comparaison avec d’autres portables comme les MacBook et MacBook Pro dont on sent que Samsung vise avec ses ordinateurs Galaxy book Pro.

D’un côté, le Galaxy Book Pro 13,3 pouces démarre à 1469,99$, alors que le modèle Galaxy Book Pro 360 lui est à 1599,99$. Pour le 15 pouces, on parle alors de 1599,99$ et 1729,99$ respectivement.

Il faudra ensuite débourser un montant supplémentaire allant jusqu’à 260$ si l’on veut le processeur i7 11e génération d’Intel plutôt que le i5.

Verdict sur le Galaxy Book Pro 360

L’ordinateur ultraportable Galaxy Book Pro 360 a plusieurs atouts qui en font un choix très intéressant à considérer.

Son format et son poids en font un ordinateur qu’on n’a aucun souci à trimbaler sans arrêt.

Grâce au processeur 11e génération d’Intel on obtient une belle puissance et une grande rapidité pour exécuter tout ce que l’on veut illico presto.

L’écran est de grande qualité, bien que dans un environnement éclairé ce n’est pas toujours évident.

Néanmoins, son écran tactile ajoute une belle polyvalence à l’appareil et est adéquat pour ceux qui font des projets plus artistiques.

On regrette cependant la faible qualité de la caméra frontale et les configurations limitées au niveau de l’espace de stockage et de la mémoire vive de l’appareil. Le stockage peut s’arranger avec un disque dur externe, mais la possibilité d’avoir 16 Go de RAM aurait certes été apprécié pour avoir encore plus de vitesse.

Dans l’ensemble, le Galaxy Book Pro 360 est un appareil 2 en 1 qui peut convenir à plusieurs gammes de personnes. Que ce soit aux étudiants, aux artistes, aux travailleurs, ou bien à ceux qui veulent un bon ordinateur pour se divertir et faire ses tâches quotidiennes.

Cette chronique contient des liens d’affiliations. Apprenez-en plus