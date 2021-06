Amazon fait-il vraiment tirer des Huawei Mate 40 Pro 5G pour son anniversaire?

Vous avez reçu une invitation de la part d’un de vos contacts Messenger ou Whatsapp pour vous inscrire et courir la chance de gagner le téléphone Huawei Mate 40 Pro 5G pour célébrer les 30 ans d’Amazon? Méfiez-vous, parce qu’il s’agit en fait d’une arnaque.

Les pirates informatiques ne manquent pas d’imagination pour tenter de nous soutirer de l’information. Mettre comme appât un beau téléphone récemment sorti, c’est certain que ça attire l’œil.

Si le stratagème des publicités de type pop-up est parfois plus facile à déceler, quand on reçoit une invitation de la part d’un proche, on peut avoir tendance à être moins méfiant. Malheureusement, c’est loin d’être la réaction optimale.

Partagés des milliers de fois depuis Messenger, beaucoup tombent malheureusement dans le panneau du faux concours.

Reconnaître les signaux de l’arnaque

Le mode d’opération de ce type d’arnaque n’est pas nouveau, alors qu’on a déjà vu ça avec Costco ou Walmart notament,. Bref, il est encore importance de rappeler les indices pour reconnaître ce type d’arnaques.

Tout commence avec un message que l’on reçoit sur Messenger ou sur Whatsapp de la part d’un proche qui nous invite à participer à un concours qui célèbre le 30e anniversaire d’Amazon. À gagner? Un alléchant Huawei Mate 40 Pro 5G d’une valeur de plus de 1000$.

Déjà, avant de cliquer, on retrouve le premier indice : une URL remplie de chiffres et de lettres aléatoires qui, clairement, ne nous mène pas sur le véritable site d’Amazon.

Autre détail : une simple recherche sur Google nous confirme que non, ce n’est toujours pas le 30e anniversaire d’Amazon.

Si ces indices ne nous ont pas empêchés de cliquer, on remarque que le site web est composé de trois grands classiques en ce qui concerne les faux concours :

Un sentiment d’urgence de faire toutes les étapes alors que le temps s’écoule devant nos yeux. Une obligation partage le lien à au moins 5 groupes ou 20 amis pour être éligible à gagner. L’obligation, bien entendu, de partager notre adresse pour participer.

Pour avoir personnellement fait le test, on remarque que plusieurs choses ne fonctionnent pas dans ce concours. D’abord, peu importe le nombre de tentatives, on est toujours l’heureux gagnant d’un téléphone.

Puis, même si le temps s’écoule, on est toujours éligible à participer, même au bout des 5 minutes qu’on prétend nous allouer.

Le plus drôle, c’est que la 4e question qui nous est posée – si l’on peut les recommander à nos amis – ne change absolument rien à notre change de gagner. Même si l’on dit non, on sera tout de même encouragé à partager l’escroquerie.

Des avertissements aparaissent sans même que l’on partage le lien à nos contacts.

Parlant de partage, on nous demande de « partager le lien jusqu’à ce que la barre bleue soit pleine ». Par contre, il nous suffit de cliquer sur le bouton à plusieurs reprises pour la voir se remplir, même sans envoyer un seul lien à un proche.

Finalement, la cerise sur le sundae, c’est la dernière étape, qui, selon les dires des arnaqueurs, « est très importante ». Évidemment, puisqu’on nous demande d’ouvrir l’enregistrement pendant 30 secondes.

C’est à cette étape que nous avons décidé d’arrêter notre test. La raison est simple, notre antivirus avait à la base bloquer la page et nous avait indiqué qu’il s’agissait d’une page malveillante. Les chances sont donc fortes que si l’on fait cette dernière étape, on télécharge un virus ou un logiciel malveillant.

Que faire si l’on a tenté de participer au concours

Malheureusement, comme on vient de le mentionner, si vous avez complété l’enregistrement jusqu’au bout, il y a des chances que vous ayez en fait téléchargé un virus.

Je vous invite fortement à faire un scan de votre appareil avec un antivirus pour être certain qu’il n’y a rien de malveillant qui se soit installé.

Si vous ne vous êtes pas rendus jusqu’au bout, il y a peu de risque de vous être infecté de quoi que ce soit. Cependant, on n’est jamais trop prudent et évidemment, un scan d’antivirus ne peut pas faire de mal.

Dans le cas où vous auriez partagé le fameux lien à des amis ou de la famille sur Facebook Messenger ou sur Whatsapp, vous pouvez simplement les aviser que finalement, vaudrait mieux ne pas cliquer.

Mieux vaut prévenir que guérir, comme on dit!

