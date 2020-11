Pikmin 3 Deluxe est arrivé sur la Nintendo Switch

Le jeu original sorti en 2013 sur la Wii U a été grandement acclamé par la critique mais boudé par la console sur laquelle il a été lancé.

Nintendo est sur une lancée de portage de ses jeux de la Wii U vers la nouvelle console hybride de salon, la Switch. Pikmin 3 n’a pas été oublié, au grand plaisir des fans de la série. Appelé Pikmin 3 Deluxe, le titre a été légèrement modifié pour inclure tous les contenus téléchargeables anciennement payants, de nouvelles aventures ainsi qu’un mode coop qui permettra à deux personnes dans la même maison de pouvoir partir à l’aventure ensemble.

Pikmin 3 Deluxe implique un groupe d’explorateurs extraterrestres, Alph, Britanny et le capitaine Charlie, qui s’écrasent sur une planète étrangère appelée PNF-404 et sont séparés. Ils devront tenter de se retrouver, de trouver de la nourriture ainsi que leur clé supraluminique afin de pouvoir retourner d’où ils viennent. Pour les aider lors de leur aventure, les explorateurs feront la découverte de créatures diverses vivant sur cette planète lointaine, dont nos valeureux petits Pikmin, des créatures ressemblant à des végétaux ayant des capacités spécifiques à chaque couleur.

Pikmin 3 Deluxe est plus généreux que ses prédécesseurs quand vient le temps de récupérer des fruits et des légumes à réduire en purée, votre source d’alimentation quotidienne dans le jeu. Vous aurez donc la possibilité de prendre votre temps sachant que vous stockez vos jus assez aisément. Votre unique course contre la montre sera contre la nuit, où le moindre Pikmin manquant à l’arrivée du fatidique décompte sera dévoré par les créatures nocturnes de PNF-404.

Dans Pikmin 3 Deluxe, les différentes créatures que vous affrontez auront vite fait de faire d’une seule bouchée vos compagnons à moins d’user de fine stratégie. Sans oublier les différents boss que vous rencontrerez! Faites attention de bien analyser ce qui vous entoure car si vous n’avez pas le bon type de Pikmin avec vous, ça risque d’être très corsé!

Vous aurez également la possibilité de revisiter des zones que vous avez précédemment traversées afin d’avoir accès à des endroits dans lesquels vous ne pouviez évoluer puisque votre équipe de Pikmin n’était pas complète. Par exemple, il se pourrait que vous trouviez des barrières électriques que vous ne pourrez traverser car vous n’avez pas encore de Pikmin jaune dans votre mini-armée, etc.

L’histoire est plaisante et la survie dans le jeu n’est pas trop intense. Juste assez pour dire que vous ne pouvez passer trop de journées sans trouver de nourriture et que vous ne pouvez être trop loin de votre vaisseau lorsque les 10 minutes de la journée s’achèvent. Le mode coop est fantastique, vous permettant de jouer avec un membre de votre famille, sans oublier les nouvelles missions ajoutées ainsi que les différents duels. Vous en aurez pour des heures et des heures de plaisir.

