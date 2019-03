Felipe Alou croit de plus en plus au retour des Expos à Montréal

LAVAL, Qc — Felipe Alou a toujours espéré le retour du Baseball majeur à Montréal, mais il a longtemps cru que c’était trop beau pour être vrai. Plus maintenant.

L’ex-gérant des Expos, maintenant conseiller spécial au vice-président opérations baseball des Giants de San Francisco, entend plus que jamais le nom de Montréal circuler aux quatre coins de l’Amérique et il croit maintenant plus que jamais au retour du club.

«J’entends des rumeurs d’expansion au camp d’entraînement et j’entends que Montréal obtiendrait une équipe. Il y a des rumeurs de relocalisation et c’est le nom de Montréal qui est liée à cette équipe. Toujours Montréal, a-t-il souligné dimanche, en marge du gala Expos Fest. Puis j’entends des rumeurs qu’un terrain un centre-ville serait disponible. Ce ne sont que des rumeurs entendues au camp d’entraînement, mais il y a eu plus de rumeurs entourant Montréal cette année que toute autre année auparavant. C’est ce qui me laisse croire qu’il se passe quelque chose.»

Alou dit aussi avoir discuté avec plusieurs partisans du club pour qui la flamme n’a jamais vacillé.

«C’est un autre point important: les partisans n’ont pas perdu leur enthousiasme ou leur désir de revoir les Expos, que ce soit en Floride ou en Arizona. J’en ai vu plusieurs. Quand on met tous ces ingrédients ensemble, ça me laisse croire qu’il y aura une équipe à Montréal avant ma mort.»

Celui qui aura 84 ans en mai est un peu diminué par les temps qui courent en raison d’un remplacement du genou droit, subi il y a quelques semaines, qui le force à se déplacer avec une canne et sans la droiture qu’on lui connaît habituellement.

«J’avais peur, je ne voulais pas subir cette intervention, a-t-il admis. J’avais entendu dire que c’était très souffrant. Finalement, l’opération n’est pas si mal; c’est la rééducation qui est souffrante!»

Mis à part ce genou, il est en grande forme.

«J’avais peur de ne pas pouvoir aller à la pêche et de manquer le camp d’entraînement. Mais j’ai pu faire les deux et j’en remercie Dieu.»

Walker y croit aussi

Larry Walker, sur place pour signer des autographes et assister au gala, a abondé dans le même sens. Mais il a rappelé que les partisans devront être au rendez-vous.

«Je crois que c’est possible et que le Groupe de Montréal frappe à la porte des Majeures. C’est pourquoi j’espère que plusieurs personnes se présenteront à ces matchs de lundi et mardi.»

L’an dernier, les Montréalais avaient agréablement surpris les autorités du Baseball majeur avec la présence de 51 151 spectateurs pour ces deux rencontres en début de semaine.

