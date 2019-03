Des sites de prévention des surdoses envisagés dans les prisons

VANCOUVER — Les services correctionnels du Canada envisagent d’ouvrir des sites de prévention des surdoses dans le cadre du développement du programme d’échange de seringues qui est maintenant offert dans un cinquième établissement, à l’intention des délinquants qui s’injectent des drogues de contrebande.

Le Service correctionnel du Canada a déclaré dans un communiqué qu’il «en était aux premières étapes de l’exploration des sites de prévention des surdoses en tant que mesure de réduction des méfaits supplémentaire pour les détenus».

Les partisans de la mesure affirment que l’établissement de Drumheller, en Alberta, est considéré comme un site potentiel, qui permettrait aux délinquants de consommer des drogues illicites sous surveillance médicale. Le service correctionnel n’a pas répondu aux demandes de renseignements pour le confirmer.

Jason Godin, le président du Syndicat des agents de correction du Canada, a déclaré qu’il faisait depuis longtemps du lobbying pour des sites de prévention des surdoses et qu’un site a été proposé pour Drumheller.

«À tout le moins, commençons à ouvrir (les sites) afin que nous puissions nous éloigner du problème de la seringue dans la cellule», a-t-il dit, ajoutant que la consommation de drogue sous surveillance impliquerait la présence de professionnels de la santé dans un secteur particulier de la prison, au lieu que les gardes soient confrontés à des détenus qui s’injectent des drogues de contrebande dans leurs cellules.

Il a ajouté que le programme d’échange de seringues, qui a débuté l’année dernière, devrait être abandonné, car les infirmières et les médecins ne sont plus disponibles dans la plupart des établissements après 16 heures en cas de surdose; des sites dédiés à la prévention seraient donc plus logiques, dans la mesure où ils disposent d’un personnel suffisant.

«Jusqu’à présent, le gouvernement n’a pas accepté de nous donner des soins de santé 24 heures sur 24, a-t-il déploré.

«Ils veulent que nous arrêtions la drogue et pourtant, ils leur remettent une seringue et leur disent de continuer et de consommer de la drogue s’ils le souhaitent.»

Prévenir les infections

Le service correctionnel a expliqué que son programme d’échange de seringues visait à prévenir la propagation de maladies transmissibles par le sang, telles que le VIH et l’hépatite C, ainsi que les infections cutanées causées par le partage d’équipements, dans le cadre d’autres mesures de réduction des méfaits, notamment l’accès au soutien par les pairs et aux médicaments de substitution aux opioïdes, à savoir la méthadone et le Suboxone.

L’établissement pour femmes Nova de Truro, en Nouvelle-Écosse, a mis en place un programme d’échange de seringues entre prisonniers plus tôt ce mois-ci, après son lancement en juin dernier à l’établissement Grand Valley pour femmes de Kitchener, en Ontario, et à l’établissement Atlantic de Renous, au Nouveau-Brunswick. Cette année, il a été élargi à l’établissement pour femmes Fraser Valley à Abbotsford, en Colombie-Britannique, et à l’établissement pour femmes d’Edmonton.

M. Godin a indiqué qu’au moins deux problèmes de sécurité avaient été signalés depuis le lancement du programme d’échange de seringues, l’un impliquant une aiguille manquante et l’autre lorsqu’un détenu avait laissé sa trousse d’injection en évidence pendant que la porte de la cellule était ouverte, permettant potentiellement un accès non autorisé à l’équipement et présentant un danger pour les gardes ou d’autres personnes.

Les services correctionnels ont fait état d’un seul incident, lorsqu’un délinquant n’avait pas suivi la procédure appropriée et que la personne avait été «réévaluée et conseillée», sans toutefois fournir de détails.

«Les détenus qui participent au (programme) doivent conserver leur trousse à aiguilles dans leurs cellules», a dit l’agence fédérale, en ajoutant qu’une trousse perdue ou contenant des objets non comptabilisés ainsi qu’une utilisation non autorisée de l’équipement pourraient conduire à une punition du détenu.

Le service a indiqué que 13 détenus avaient été approuvés pour le programme d’échange de seringues dans les cinq établissements, mais que cinq personnes seulement participaient au programme, les autres ayant été relâchées ou transférées dans des prisons qui n’avaient pas encore commencé à offrir ce service.

Peter Brown, un ancien délinquant qui a purgé trois peines de prison dans divers établissements de l’est du Canada entre 1992 et 1999 pour des crimes comprenant le vol qualifié, croit qu’un programme d’échange de seringues ainsi que des sites de prévention de la surdose sont essentiels derrière les barreaux, car la consommation de drogue est courante.

L’homme de 45 ans a déclaré qu’il avait commencé à utiliser des drogues par voie intraveineuse en 1996 alors qu’il purgeait sa peine à l’établissement Atlantic de Renous et qu’il avait continué jusqu’en 2014, bien après sa libération.

«J’ai partagé maintes et maintes fois des seringues que d’autres avaient utilisées. J’ai vu des gars partager des seringues en groupe de cinq ou six personnes et la seringue qui passe d’un à l’autre», a-t-il déclaré depuis Halifax, où il termine un programme de services sociaux tout en siégeant au conseil d’administration national de la Seventh Step Society, qui offre un soutien entre pairs aux ex-délinquants.

M. Brown a révélé qu’il avait utilisé l’eau de Javel fournie par le service correctionnel pour rincer à plusieurs reprises ses aiguilles et ses seringues afin d’éviter la transmission du VIH et de l’hépatite C. Le service dit que l’eau de Javel est toujours distribuée aux détenus pour cette raison.

Sandra Ka Hon Chu, la directrice de la recherche et du plaidoyer du Réseau juridique canadien VIH/sida, a prévenu que l’eau de Javel n’était pas une méthode aussi efficace pour éviter la transmission de maladies transmissibles par le sang que des aiguilles propres, pour lesquelles le groupe a commencé à faire pression il y a près de vingt ans, dans la foulée de programmes similaires dans de nombreux pays européens.

Mme Chu a déclaré que le programme d’échange de seringues du service correctionnel est «fondamentalement défectueux», car il fournit un accès insuffisant et que le processus de demande est onéreux, nécessitant plusieurs niveaux d’approbation.

«On peut leur refuser l’accès pour ce qu’ils perçoivent comme une incompatibilité avec le programme qui n’est pas liée à la santé», a-t-elle déclaré. C’est essentiellement un programme de soins de santé, mais qui est présenté comme un problème de sécurité prioritaire par rapport à la santé et ce n’est pas quelque chose que vous voyez dans la communauté.»

Camille Bains, La Presse canadienne